A látogatók szeme láttára pusztult el egy állatkerti zsiráf

Egy állatkerti zsiráf a látogatók szeme láttára pusztult el Kínában. Az állat meg akarta vakarni a nyakát, de a feje beszorult két faág közé.

A gondozók egy létra segítségével megpróbálták kiszabadítani a zsiráfot, majd végül levágták az egyik ágat, és szívmasszázst alkalmaztak. A küzdelem ellenére azonban már nem lehetett megmenteni az állat életét, olyan súlyosan megsérült a nyaka.

#China #Zoos of hell THIS is the tragic moment a #giraffe shockingly dies after trapping his neck between two towering tree branches trying to scratch an ITCH. pic.twitter.com/MDhknDMOVZ