Durva cserebogár-invázió Debrecenben

A hirtelen jött késő tavaszi meleggel egyszerre kissé idő előtt, de megjelentek a májusi cserebogarak is Debrecenben – írja a Dehir.hu. A cserebogarak 3 évente jelennek meg április elején vagy május elején szokatlanul nagy számban, főként az esti órákban.

Azok, akik átéltek már ilyen inváziót, jól tudják, mennyire félelmetes látvány a bogarak rajzása. Még akkor is, ha tudjuk, hogy az emberekre semmilyen veszélyt nem jelentenek. A fény azonban vonzza őket, így a nyitott ablakon be is repülhetnek a lakásba. Megjelenésüknek valószínűleg egyedül a madarak örülnek, a tőkés récék számára például ideális táplálék a cserebogár.

A cserebogarak a fák lombját eszik, annyi levelet azonban nem fogyasztanak el, hogy kárt tegyenek. A mező- és erdőgazdaságokban ugyanakkor lárváik, a pajorok már komoly károkat okoznak, hiszen a növények gyökerét fogyasztják.

A Dehir.hu videója:

Dehir - Cserebogárinvázió Debrecenben