Lezártak egy skót várat egy dühös borz miatt

Csak most számolt be a skót örökségvédelem arról a győztes csatáról, amelyet egy nagyon dühös borz ellen vívtak a 16. századi Craignethan várának alagútrendszerében. Az első „támadást” április 13-án intézte a borz az alagútrendszer ellen, és sikerrel be is vette azt, majd napokon át tartotta megszállás alatt.

Beware the #AngryBadger!



If you're heading to #CraignethanCastle over the next few days you might find the Cellar Tunnel closed due to the presence of a very angry badger. We're trying to entice it out with cat food & send it home to #chilloot https://t.co/K4C2lA84xD pic.twitter.com/nTuC9VPOuo — Historic Scotland (@welovehistory) 2018. április 13.

Amíg a katakombákban a borz volt az úr, addig mindenfelé járatokat fúrt, súlyos károkat okozva ezzel a több évszázados földalatti alagútrendszerben. Az örökségvédők a veszteségek minimalizálása érdekében először kitiltották a látogatókat az alagutakból, majd megpróbálták kicsalogatni a borzot.

Kezdetben macskakajával próbálkoztak, de a dühös állat sokáig nem foglalkozott a felkínált csalétekkel, míg végül egy speciális összeállítás sikerre vezetett.

#badgerupdate While our furry friend left the building over the weekend, we can confirm the #CraignethanCastle cellar tunnel remains closed this week. Our work team on-site need to repair some of the stone masonry the badger damaged. The rest of the castle is open for visitors. pic.twitter.com/MgmJVObWnt — Historic Scotland (@welovehistory) 2018. április 18.

A látogatók viszont még néhány napig nem mehetnek le a vár alagútrendszerébe, mert még tartanak a kárelhárítási munkák.

Az örökségvédők a dühös borzzal vívott harcukról a Twitteren számoltak be, ahol megosztották a tökéletes borzcsali receptjét is: mogyoró és banán.