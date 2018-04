A világ legsűrűbben lakott szigete akkora mint két focipálya

Múlt héten írtunk arról az amerikai szigetről, amely a leggazdagabbak irányítószámát adja. Most is egy szigetről lesz szó, lakói azonban kevésbé tehetősek, mint a Miamihoz tartozó Fisher Island lakosai.

A kolumbiai Santa Druz del Islote nevű apró szigetecske körülbelül két órányi hajóútra található a dél-amerikai ország nyugati partjaitól. Egy jóval nagyobb, Islas de San Bernardo szigetcsoporttól dél-nyugatra fekszik és olyan pici, hogy a területét négyzetméterben mérik – 200 méter széles és 120 méter hosszú. Területe nagyjából tizenkétezer négyzetméter, ami kis túlzással két focipályának felel meg.

Az aprócska szigetet eleinte halászok használták pihenőnek, illetve viharok esetén menedéknek. Végül nagyjából 150 évvel ezelőtt állandó lakóhelyeket kezdtek létesíteni Santa Druz del Islote-n. Ők a mostani lakók dédszülei voltak, de vannak olyanok is, akiknek a nagyszülei telepedtek le itt.

Ma már több mint 1200 ember mondhatja otthonának Islote-t, amely ezzel a világ legsűrűbben lakott szigeteként is ismert. Bár alig van hely, azért az alapvető szükségletek kielégítésére van mód. Két bolt és egy étterem várja a vásárlókat, de van iskola is, ahol a tízedik osztályig tanulhatnak a diákok. Aki tovább szeretne tanulni, annak már San Bernardóra kell áthajóznia, míg a felnőttek közül a legtöbben a szintén itt található szállodákban dolgoznak, de van olyan is, aki a szárazföldre hajózik át minden áldott nap.

Ezen felül szinte mindent hajón kell a picike szigetre szállítani, még az ivóvizet is, vezetékes víz ugyanis nincs a szigeten, csupán egy sótalanító berendezés, amely naponta csak öt órán át működik.

Ettől függetlenül a legtöbb helyi lakos a világ minden kincséért sem adná fel otthonát a világ legsűrűbben lakott szigetén.