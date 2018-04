Ezért nem probléma, ha véletlenül felveszed a gyanús külföldi hívást

Nem lesz magasabb a telefonszámlád, ha belföldön felveszed a külföldi számról kezdeményezett hívásokat – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). Erre azért hívták fel a figyelmet, mert az utóbbi napokban sokan kaptak gyanús, kéretlen hívásokat külföldről.

A legtöbben nem reagáltak a hívásra, aki mégis felvette, az általában a vonal azonnali bontását tapasztalta. A jelenség vélhetően egy újabb úgynevezett wangiri, vagy más néven scam hullám, melynek lényege, hogy csalók nemzetközi telefonszámról tömegesen próbálnak embereket rávenni arra, hogy az adott – vélhetően emeltdíjas – számot a fogadó fél visszahívja.

A belföldön, hazai mobilszámon vagy vezetékes telefonon külföldi számról érkező hívásfogadás nem növelheti az előfizető telefonszámláját. Az emelt díjas hívás vagy SMS fogadása alapbeállításként tiltva van minden ügyfélnek. Kivétel jelent ez alól az, aki kifejezetten kérte a szolgáltatót a blokkolás feloldására.

Belföldön anyagi kár csak akkor érheti a mobiltelefon-tulajdonost, ha a gyanús számot visszahívja, egyébként nem, hiszen belföldön a szolgáltatók külföldi hívás fogadása esetén sem számolhatnak fel pluszköltségeket. Más a helyzet, ha valaki külföldön veszi fel a hívást, ilyenkor a szerződése szerint általános díjjal kell számolnia.

Az elmúlt napokban számos panasz érkezett külföldi számról indított rejtélyes telefonhívásokról az NMHH és a mobilszolgáltatók ügyfélszolgálataihoz. A sajtóban, illetve a közösségi oldalakon is több érintett számolt be arról, hogy elsősorban ugandai, orosz, cseh, vagy lengyel előhívóval jelzett hívást a telefonjuk, de volt példa Burundiból, Grenadából, Szamoából, Ausztriából és Romániából érkező hívásra is.