5 jel, hogy titokban ki nem állhatnak a kollégáid

A barátainkat megválaszthatjuk, a kollégákat valószínűleg nem. Egy munkahelyen aligha fogják a szemedbe mondani a kollégák, hogy nem bírnak elviselni, hiszen ezzel a saját renoméjukat is veszélybe sodornák. Árulkodó jelek azonban bőven akadnak, hogy valaki titokban ki nem állhat.

Ki tudja, talán ha észreveszed és változtatsz valamin, még te is jobban érzed majd magad. A jó munkatársi viszony pedig a hatékonyságot és a kreativitást is növeli, ezért nem árt erőfeszítéseket tenni az érdekében. És ebédelni is jobb társaságban, mint magányosan, nem igaz?

1. Nem mosolyognak, mikor felbukkansz

Azért mindennap nem kelhettek bal lábbal – ha a kollégák sosem mosolyognak, mikor ott vagy, az nem jelent jót.

2. Nem veszik figyelembe a jelenléted

Nem köszönnek vissza, vagy fel sem kapják a fejüket, amikor elmész? Kezdhetsz aggódni.

3. Állandóan bámulnak

A hosszú, intenzív, szemérmetlen bámulás hátterében agresszió vagy gyűlölet is húzódhat. Persze az is lehet, hogy csak nagyon fura a kollégád.

4. Akkor is e-mailben kommunikálnak veled, ha melletted ülnek

Ha valaki nem kedvel, akkor megpróbálja a nullára korlátozni a személyes interakciót.

5. Sosem kérdeznek a magánéletedről

Ez akkor lehet intő jel, ha egymás között viszont állandóan a gyerekekről meg a hobbijaikról cseverésznek.

