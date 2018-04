15 film, ami a mozikasszáknál megbukott, mégis csudajó

Utánunk a tűzözön (1996)

Büdzsé: 65 millió dollár

Összbevétel: 89 millió dollár

Aki csodálkozik azon, hogy miért veszteséges egy film, ami 65 millióba került, de 89-et hozott, annak elárulom, hogy a mozibevétel fele a moziknál marad, és csak a másik fele csurog vissza a gyártóhoz, ráadásul a büdzsé nem tartalmazza a marketingköltséget, ami szintén sokba fájhat. Mindezt figyelembe véve az Utánunk a tűzözön című film a bemutatása évében rendesen elhasalt, pedig csak annyi volt a bűne, hogy egy akciófilm főszerepére egy nőt (Geena Davis) választott akkor, amikor az ilyen szerepeket még mind férfiak játszották. A film amúgy pörgős, erőszakos, és teli van vicces és idézhető egysorosokkal.

Strange Days: A halál napja (1995)

Büdzsé: 42 millió dollár

Amerikai bevétel: 8 millió dollár

Sajnos világszintű adat nem áll rendelkezésre, de már az amerikai bevételen is látszik, hogy Kathryn Bigelow ezredfordulós cyberbpunk-noirja anno hidegen hagyta a nézőket, pedig kevés film mesélt olyan hatásosan a jövőről, a mindent elárasztó és megmutató kamerákról, mint ez a mozi, ami rátapintott az emberiség ezredfordulótól való félelmére is. Ralph Fiennes pedig óriásit alakított a főszerepben.

Scott Pilgrim a világ ellen (2010)

Büdzsé: 60 millió dollár

Összbevétel: 48 millió dollár

Edgar Wright képregény-adaptációja szenzációsan képregényszerű, humoros, vad, akciódús és eredeti volt, de úgy fest, a közönség nem tudott mit kezdeni ennyi újszerű ötlettel. Ráadásul a film kifejezetten sokba került, így nem csoda, hogy végül nem hozta be az árát. Pedig lehetetlen nem szeretni egy olyan történetet, amiben a főhős csak akkor jöhet össze álmai nőjével, ha előtte megveri a lány összes gonosz exét…

A komédia királya (1982)

Büdzsé: 19 millió dollár

Amerikai bevétel: 2,5 millió dollár

A Martin Scorsese–Robert De Niro-duó sok sikeres és jó filmet adott a világnak, de A komédia királya a két kategória közül csak az utóbbiba sorolható be. A példaképét elraboló, teljesen humortalan, wannabe stand up komikusról szóló A komédia királya az egyik leghatásosabb film a magányról, miközben egészen vad humorral mutatja be egy humorérzék nélküli ember tragédiáját.

Ed Wood (1994)

Büdzsé: 18 millió dollár

Amerikai bevétel: 6 millió dollár

A Batman-filmek és az Ollókezű Edward sikere után Tim Burton olyan filmet forgathatott, amilyet csak akart, márpedig ő minden idők egyik legbénább rendezőjéről, Ed Woodról akart filmet készíteni, méghozzá fekete-fehérben. Johnny Depp ide, szuper film oda, az Ed Wood nem sokakat érdekelt, lévén nem túl vonzó egy olyan életrajzi film, aminek senki sem ismeri az alanyát. Ed Wood azóta ismertté vált, nem utolsósorban ennek a filmnek köszönhetően.

A bennfentes (1999)

Büdzsé: 90 millió dollár

Összbevétel: 60 millió dollár

Michael Mann a világ egyik legprecízebb rendezője, csak sajnos ez a precizitás sok pénzbe kerül. Ezért történhetett meg az, hogy a dohánylobbi és a nagy dohányipari cégek elleni perről szóló, az akciójeleneteket teljesen mellőző filmje kis híján százmillió dollárba került, márpedig ezzel a témával nagyon nehéz óriási tömegeket bevonzani, és ez még akkor is igaz, ha a főszerepekben Al Pacinót és Russell Crowe-t láthattuk.

Gattaca (1997)

Büdzsé: 36 millió dollár

Amerikai bevétel: 12 millió dollár

A jövőben a génmanipulációnak hála már csak tökéletes emberek születnek, kivéve azokban az esetekben, amikor valaki mégis természetes úton esik teherbe. A film főhőse, Vincent az utóbbi csoportba tartozik, és bár űrhajós szeretne lenni, csak a takarításig jut az épületben. Azonban egy lesérült űrhajós identitásának ellopásával lehetősége nyílik megvalósítani álmait… Ez az Ethan Hawke, Jude Law és Uma Thurman főszereplésével készült sci-fi túl okosnak bizonyult a nagyközönség számára.

Popsztár: Soha ne állj le (a soha le nem állással) (2016)

Büdzsé: 20 millió dollár

Amerikai bevétel: 9,5 millió dollár

A Lonely Island vicczenekar szenzációs áldokumentumfilmet forgatott egy Justin Bieber-szerű popikonról, ami a mai mainstream popzenét olyan zseniálisan figurázza ki, mint a nyolcvanas években A turné tette azt a heavy metal muzsikával. A film másfél órányi tömény röhögés, de talán a látszatra dokumentumfilmes forma sok nézőt elriaszthatott a jegyvásárlástól.

A remény rabjai (1994)

Büdzsé: 25 millió dollár

Amerikai bevétel: 28 millió dollár

Minden idők legszeretettebb filmje mit keres ezen a listán? A helyzet az, hogy ez a Stephen King-írásból készült börtönfilm a bemutatása idején egyáltalán nem érdekelt túl sok embert, és csak az Oscar-jelölésekkel érte el, hogy ne legyen iszonyatosan nagy az a bukás. Évekkel később a VHS- és DVD-bevételeknek hála azért már jól ment a film, de minden idők egyik legkatartikusabb mozija a kasszáknál még rendesen alulteljesített.

Starship Troopers: Csillagközi invázió (1997)

Büdzsé: 105 millió dollár

Amerikai bevétel: 121 millió dollár

Paul Verhoeven militáns fiatalokról szóló kalandos sci-finek álcázott politikai szatírája egy hatékonyan bemutatott középső ujj a fasizmusnak és a politikai propagandának, de aki ettől eltekint, egyszerű szörnygyilkolós sci-fiként is találhat benne élvezetet. Talán pont a film radikális politikussága volt az, ami nem tette lehetővé, hogy a Csillagközi invázió a bemutatása évében sok nézőhöz jusson el.

Az ember gyermeke (2006)

Büdzsé: 76 millió dollár

Összbevétel: 70 millió dollár

A közeljövőben a világ asszonyai terméketlenné válnak, és lassan két évtizede már, hogy nem született új gyermek a Földön. Amikor egy mégis születik, a gyerek politikai fegyverré válik, így meg kell védeni. A nem túl biztató jövőképet egy minden szempontból egyedülálló filmben sikerült bemutatni Clive Owen főszereplésével, és bár a kritikusok világszerte örvendeztek, ez kevés volt ahhoz, hogy a nézők nagy tömegben jegyet váltsanak rá.

Jesse James meggyilkolása, a tettes a gyáva Robert Ford (2007)

Büdzsé: 30 millió dollár

Összbevétel: 15 millió dollár

2007-ben Brad Pitt még a földkerekség egyik legnagyobb sztárja volt, akivel mindent el lehetett adni. Illetve majdnem mindent. Ez a háromórás, lassú folyású, költői képekkel teli western a legendák és a valóság viszonyáról túl soknak bizonyult a legtöbb nézőnek, pedig tényleg pompás film, csak rá kell szánni az időt és az energiát a befogadására.

Zodiákus (2007)

Büdzsé: 65 millió dollár

Összbevétel: 85 millió dollára

A Hetedik után mindenki lelkes volt, amikor kiderült, hogy David Fincher újra sorozatgyilkosos thrillert rendez, csakhogy a mester ezúttal másképp gondolkodott. Izgalmas krimi/thriller helyett a Zodiákusban egy dokumentarista aprólékossággal és felfogásban készült filmet tett le az asztalra egy évekig tartó reménytelen és megoldatlan bűnténysorozatról, ami sokkal inkább szólt a nyomozók megszállottságáról, mint magukról a gyilkosságokról. A nézők nagy része nem is nagyon tudott mit kezdeni vele.

Szimpla ügy (1998)

Büdzsé: 30 millió dollár

Amerikai bevétel: 16 millió dollár

Ha még nem hallottál a Szimpla ügy című filmről, az nem a véletlen műve. Ezt a leginkább a Fargóra emlékeztető, kretén, önző és kapzsi emberekről szóló fekete komédiát már csak DVD-n mutatták be nálunk, de ez még nem jelenti azt, hogy rossz lenne. Sam Raimi a Pókember előtt csinálta meg ezt pompás, havas mozit az emberi hülyeségről, a csúcsformában lévő Billy Bob Thornton és Bill Paxton főszereplésével.

Durr, durr és csók (2005)

Büdzsé: 15 millió dollár

Összbevétel: 15 millió dollár

Robert Downey Jr. a kétezres évek elején kis híján tiltólistás lett Hollywoodban a drogügyei miatt, de amikor megkapta a magánnyomozónak álló piti bűnöző szerepét a Durr, durr és csókban, mindent beleadott. A film minden idők egyik legjobb krimivígjátéka, teli szenzációs beszólásokkal, csakhogy akkoriban se Downey Jr., se a társát játszó Val Kilmer nem volt túl piacképes, így a kasszarobbantás elmaradt, viszont emberünk ennek a filmnek köszönheti, hogy a Marvel megkínálta őt Vasember szerepével. Minden jó, ha jó a vége.

A bevételek alakulásánál figyelembe kell venni, hogy a pénztárban kifizetett jegyek árának fele a moziknál marad, és csak a másik fele kerül vissza a film gyártójához, így egy filmnek minimum a gyártási költségének dupláját kell kitermelnie ahhoz, hogy közel nullszaldós legyen. Ezért lehetséges, hogy sok olyan film, melynek bevétele meghaladta a gyártási költségét, mégis veszteségesnek számít.

