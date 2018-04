Olyat dobolt egy rajongó a Killers koncertjén, hogy a zenekarnak is leesett az álla

Történt ugyanis, hogy a “Somebody Told Me“ c. híres slágeréről is ismert kaliforniai zenekar mexikói koncertjén, a közönségből kért fel egy rajongót, hogy üljön be a dobok mögé “Reasons Unknown” című dalukat kísérni. A lelkes fiatalember viszont annyira béna volt, hogy alig ült le, máris kivették a kezéből a dobverőt.

Ekkor jött José és a zenekar óriási meglepetésére olyat dobolt, hogy még Brandon Flowers is végigvigyorogta a dalt. Lehet, hogy hamarosan dobos váltás lesz a Killers-nél? Én minden esetre aggódnék Ronnie Vannucci helyében.