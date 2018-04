Szerdáig ne mosd le a kocsit! Jön a szaharai homok

Szerdáig nem érdemes kocsit mosni vagy ablakot pucolni, addig ugyanis nagyon nagy mennyiségű szaharai port tartalmaz majd a légkör.

Ráadásul kisebb csapadék is előfordulhat több helyen ezekben a napokban, így könnyen kárba veszhet a tisztításba fektetett munka – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebookján.

A poros-homokos légtömeg első hulláma vasárnap este érkezett. Ahogy az aeroszolokat előrejelző animáción is látszik, keddig itt is marad felettünk, sőt a homok koncentrációja még nőhet is.

(A pirosas árnyalat jelzi a sivatagi homokot tartalmazó légtömeget. A kékes árnyalatú tengeri sót, a zöldes szárazföldi anyagot tartalmaz.)

A levegő szerdán tisztulhat ki, a keddi nap végén ugyanis egy hidegfront érkezik, ez okoz majd szerdára légtömegváltást.