Fény derült a különös sziklák titkára

Az Óriások mólója egy hatalmas sziklaképződmény Észak-Írországban, amelyet rengeteg turista keres fel minden évben. A megdöbbentő formájú köveket távolról akár ősi felhőkarcolóknak is lehetne nézni, közelebbről viszont annyira szabályos egyenes vonalak láthatók rajtuk, mintha emberkéz faragta volna a tenger fölé magasodó oszlopokat, amelyekből körülbelül negyvenezer található a Giant’s Causewayen. Az ír mitológia szerint a sziklák egy ősi híd részei, amelyek Írországot és Skóciát kötötték össze, és amelyen óriások keltek át, hogy harcoljanak egymással.

Hasonló bazaltoszlopok több helyen is találhatók világszerte, Indiától egészen az izlandi Svartifoss-vízesésig. A kutatókat már régóta érdekelte, hogyan jönnek létre ezek a képződmények, most pedig egy kísérlet segítségével sikerült reprodukálni azokat a fizikai erőket, amelyek ilyen alakúra nyírják a bazaltot.

A University of Liverpool kutatói izlandi bazalttömböket használtak a vizsgálathoz, amelynek során a kődarabok két végét bilincsekkel rögzítették, majd emelni kezdték a hőmérsékletet. 1000 Celsius-fok felett a bazalt megolvadt, gyakorlatilag lávává alakult. A folyékony követ ezután egy mechanikus présbe öntötték, és figyelték, hogyan változik a szerkezete hűlés közben. A magma 980 Celsius-fok környékén szilárdul meg újra, 90 és 140 között pedig töredezni kezd.

„A geológusokat már hosszú ideje izgatta, hogy mi az a pontos hőmérséklet, amelynek hatására kialakulnak ezek az oszlopszerű képletek” – magyarázta Yan Lavallée vulkanológus professzor az általa írt közleményben. „Kíváncsiak voltunk, hogy mi az a hőmérséklet, ahol a töredezés megkezdődik. A vizsgálatunk meghozta az eredményeket, és most már tudjuk, hogy ez azután következik be, hogy a láva már megszilárdult, de még továbbra is rendkívül forró.”

A felfedezés nemcsak a bazaltoszlopok kialakulását, de a vulkánok működésének alaposabb megértését is elősegíti.

„A vulkáni rendszerekben a folyékony halmazállapotú anyagok felelősek a hő áramlásáért, amelyeket így fel lehet használni a geotermikus energia előállítására” – tette hozzá dr. Jackie Kendrick. „Ezért a mostani felfedezéseknek óriási jelentőségük van a vulkanológia és a geotermikus energia kutatásának szempontjából is.”

A vulkánokat azért is kell jobban megismernie az emberiségnek, mert még mindig viszonylag keveset tudunk róluk. Az amerikai Yellowstone Nemzeti Park alatt például egy úgynevezett szupervulkán rejtőzik, amely a kutatók szerint bármikor kitörhet. De emlékezetes, hogy az európai légi közlekedésre milyen hatása volt az izlandi Eyjafjallajökull 2010-es kitörésének, amelynek hatására közel két hétig tartó légtérzárat rendeltek el.