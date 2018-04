Tehénnek nevezte az étterem tulajdonosa a menyasszonyt, máshol tartják az esküvőt

Jade Sharp és vőlegénye az esküvőt tervezgették, ezért felmérték a lehetséges helyszíneket. Elmentek a Boughton Monchelsea nevű településen található The Mulberry Tree nevű étterembe is.

Bár a fiatal nő beszámolója szerint nem voltak készségesek a látogatáskor, és egy csomó kérdésre nem is tudtak válaszolni, ebből még nem lett volna botrány. Ám az étterem tulajdonosa véletlenül nem a kollégájának, hanem a menyasszonynak küldött egy e-mailt, amelyben az állt:

Ő egy tehén.

A cow kifejezés azt is jelentheti, hogy idegesítő nőszemély, ami valószínűleg jobban illik a szituációhoz, bár a végeredmény szempontjából ez mindegy is. Mindenesetre a tulajdonos egészen addig nem is jött rá, hogy félrement a levél, amíg meg nem látta a Tripadvisoron a menyasszony kommentjét, amelyben leírta a történteket.

El sem tudom mondani, mennyire megbántottak, és milyen szomorú vagyok.

A tulajdonos felhívta a lányt, bocsánatot kért, és válaszolt a kommentjére is.

Mélységesen megalázva, megrémülve és zavarban érzem magam, hogy egy ilyen e-mail hozzád kerülhetett. Ez teljesen védhetetlen és nem profi hozzáállás volt.

Az incidens után borítékolható, hogy a pár másik helyen tartja majd a lakodalmát. Már csak azért is, mert a tulajdonos sem erőltette a dolgot a botrány után. Belátta, hogy fölösleges bármilyen jóvátételt ígérnie, főleg ha egy esküvőről van szó.

