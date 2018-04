Még veszedelmesebb a világ egyik leghalálosabb állata, mint hittük

A kőhalról van szó, egészen pontosan annak egyik fajtájáról, az ijesztő tengeri állatnak ugyanis 134 különböző alfaját ismeri a tudomány.

A Csendes-óceán vizeiben honos halak külsejét hegyes tüskék borítják, emellett rendkívül erős mérget képes áldozataiba – vagy a véletlenül rálépő emberek talpába – fecskendezni. A méreg könnyedén végezhet az emberrel is, ha nem kezelik gyorsan.

A biológusok azonban csak nemrég fedezték fel, hogy a kőhalnak még egy rémisztő fegyvere is van: egy rugós késhre emlékeztető csontképződmény, amely a hal fejéből tud kipattanni, ha veszélyben érzi magát. A kutatók „könny-kardnak” is nevezik ezt a különös testrészt, mivel az a hal szeme alatti csontokhoz kapcsolódik.

William Leo Smith, aki több mint 15 éve kutatja a kőhalakat, elmondta, hogy a „kard” nemcsak izgalmas új felfedezés, hanem olyasmi, ami teljesen megváltoztatja a kőhalakkal kapcsolatos eddigi elméleteket, sőt lehet, hogy az állat rendszertani besorolását is.

„Számtalan kérdést felvet, ökológiai és evolúciós szempontból is – mondta a szakértő a CNN-nek adott interjújában. – Az izomszövetek, a csontozat, de az idegrendszer is úgy alakult ki, hogy létrejöhessen ez a testrész. De vajon mi vezetett odáig, hogy evolúciós szempontból szükség legyen rá? De azt is kérdezhetnénk, mi kellett hozzá, hogy ennyi rettenetes dolog koncentrálódjon egyetlen halon?”

Bár a kőhalak között több mérgező fajta is előfordul, a kutatók megállapították, hogy a „kard” maga nem tartalmaz méregmirigyeket, sem méregcsatornát. A kutatók pedig azt feltételezik, hogy a ragadozók elriasztása mellett a szaporodáshoz is köze lehet.

„Egyre több erre vonatkozó bizonyítékunk van – mondta Smith. – Elképzelhető, hogy a párválasztás során használják, hogy megküzdjenek más hímekkel, akárcsak a szarvasok. De lehet, hogy az udvarlási rituálék eszköze is.”

Ja, egyébként világít is!

„Fluoreszkáló zöld színnel világít” – árulta el a kutató. A kőhalak ugyan kiválóan álcázzák magukat, hogy így rejtőzzenek el a ragadozók elől, de szükség esetén a fejükből kipattanó pengével világítani is tudnak – valószínűsíthetően ennek is a párosodáshoz lehet köze.

A statisztikák szerint a kőhalakkal kapcsolatos legtöbb mérgezéses esetre azért kerül sor, mert az emberek rálépnek az állatokra a part menti vizekben. Egyes ausztrál tengerpartokon ezért ecetespalackokat is tartanak, ez ugyanis hatékonyan csökkenti a méreg okozta fájdalmakat – a másik gyors ellenszer a melegítés, a fehérje alapú méreganyag ugyanis hő hatására gyorsan lebomlik. A kőhal emiatt keresett ínyencség is, a tévhitek ellenére az emberek biztonságosan fogyaszthatják hőkezelést követően – de szusiként is, ilyenkor egyszerűen eltávolítják a mérget tartalmazó hasi uszonyokat.