Semmi különös, csak néhány táncoló vagina

Rózsaszín sivatag, rózsaszín Cadillac, pink nyalóka, pink rúzs és dögös pink napszemüvegek. Ezek az első snittek adják meg az alaphangulatot Janelle Monáe új, PYNK című dalának videóklipjében. Így még akár egy dögunalmas, csajoskodó kis langyi dalocska is kezdődhetne, de ami ezután következik, attól már felrántja a szemöldökét a gyanútlan szemlélő.

Janelle és táncosai ugyanis rikító pink vaginanadrágban tácolva ünneplik a nőiséget. Mutatjuk a félreérthetetlen mozdulatot:

Maga a videó pedig telis-tele van szexuális utalásokkal az osztrigára hulló pink homoktól kezdve a pink fánk lyukában matató ujjig. Nincs ezen mit finomítani, egy valódi puncihimnusszal van itt dolgunk, melyben olyan szövegelemek adják meg az irányt, mint:

„Pink like the inside of your, baby

Pink behind all of the doors, crazy

Pink like the tongue that goes down, maybe

Pink like the paradise found”

Mondjuk aki figyelemmel kíséri Janelle Monáe munkásságát, annak azért annyira nem meglepő fejlemény a puncihimnusz. Az énekes-színésznő, akit a magyar közönség leginkább a Holdfény és A számolás joga című remek filmekből ismerhet, a feminizmus egyik legnagyobb ikonja az Egyesült Államokban, és szokott olyasmiket nyilatkozni, hogy a férfiaknak jobban kellene tisztelniük a vaginát, és ha már az ő kezükben van a hatalom, akkor változtassák meg végre a világot, aztán majd lesz miről beszélnünk egymással.

A klipben feltűnik Tessa Thompson is, aki szórakoztatóipari pletykák szerint a magánéletben Janelle párja. Ezzel a hírrel kapcsolatban Thompson korábban annyit mondott, nagyon közel állnak egymáshoz, és szerencsésnek érzi magát, amiért Janelle több mint három évvel ezelőtt betoppant az életébe.

Őszintén szólva egyelőre még nehezen találtuk a szavakat a klippel kapcsolatban, de annyi biztos, hogy Monáe megint valami igazán provokatívat alkotott. Nem is csoda, hogy a videót 3 nap alatt már több mint 2 és fél millióan megnézték. Idetesszük, döntsétek el magatok, hogy menő vagy túlzás. Vigyázat, masszív dallamtapadás várható!