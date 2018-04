A szexi külső is szupererő?

Az ausztrál Chris Hemsworth számára egy Marvel-képregény hozta meg a sikert, amikor 2011-ben Thor szerepében tűnt fel a filmvásznon. Viking istenként többször is megcsodálhattuk, a karakter pedig komoly szerepet kapott az AXN csatornán szombat este 21.00-tól látható Bosszúállók című filmben, na meg persze a Thor második és harmadik részében is. Chris kiegyensúlyozott házasságban él a részben magyar származású Elsa Pataky spanyol színésznővel, akitől három gyermeke is született. Öccse, Liam Hemsworth magánélete azonban nem mondható ilyen nyugodtnak. Liam párja ugyanis a népszerű énekesnő, Miley Cyrus, akinek 2012-ben megkérte kezét, majd egy évvel később felbontották a jegyességüket, 2016-tól viszont ismét egy párként emlegetik őket.

Chris Evans 2011-ben bújt először Amerika Kapitány bőrébe, majd később számos további Marvel-alkotásban kapott szerepet. Számtalan filmben alakult át Steve Rogersként Amerika Kapitánnyá, hogy megvédje a világot, és ezzel számos nőt levett a lábáról. A szingli sztár jelenleg csak a munkájának él, azonban a nemrég nyilvánosságra került hírek szerint a Bosszúállók 4. része lesz az utolsó, amiben feltűnik majd.

Robert Downey Jr. 2008-ban vette fel először páncélját. A Vasember bőrébe bújva társaival számtalanszor mentették meg a világot. Robert Tony Starkként egy szerethető, de kicsit pökhendi figura (na jó, nagyon!), aki sármjával és hihetetlen erejével a nők imádatát is elnyeri. Chris Evanshez hasonlóan Robert Downey Jr. is a Bosszúállók 4. részében ölti magára utoljára a szuperhősjelmezt.

A sármos Christian Bale a DC Comics által készült Batman-filmek milliárdos főszereplőjeként Gotham Cityt próbálja megvédeni az alvilágtól. A szexi sztár olyan produkciókban szerepelt még, mint A sötét lovag, a Terminátor – Salvation vagy éppen A sötét lovag: Felemelkedés, amit 2012-es bemutatója óta képtelen megnézni a színész. Christian egy podcastban beszélt arról, hogy az Aurorában történt tragédia után képtelen lenne elvonatkoztatni az ott történtektől.

Kevesen tudják, hogy Henry Cavill az első nem amerikai születésű színész, aki Superman bőrébe bújhatott. A tehetséges és sármos sztár először 2011-ben kapta meg Clark Kent, azaz Superman szerepét, majd 2016-ban tért vissza a Batman Superman ellen – Az igazság hajnala című filmben, ami bár nem hozta meg az áttörő sikert, mégis úton van a következő része. A legújabb film, Az igazság ligája forgatásán sem ment minden zökkenőmentesen, ugyanis Henry bajusza súlyos dollárokba került a készítőknek.