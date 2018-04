A Marvel szuperhősei videón mondanak köszönetet az elmúlt tíz évért

2008-ban mutatták be a Vasember első részét, illetve szintén ekkor készült a jóval kevésbé sikeresnek bizonyult Hihetetlen Hulk is. Előbbiben természetesen Robert Downey Jr. szórta a cinikus beszólásokat, míg utóbbiban Edward Norton mutathatta be, hogy milyen, amikor visszahúzódó tudósból tomboló zöld izomköteggé változik.

Ez volt a Marvel legkevésbé sikerült alkotása, talán nem is véletlen, hogy Nortont ejtve később a Banner figuráját szinte tökéletesen hozó Mark Ruffalót kérték fel Hulk szerepére. Azóta 17 további Marvel-filmet mutattak be, a világ pedig egy emberként alakult át izgalmában fel-le ugráló kiskamasszá csaknem minden bemutató előtt. És bár tény, hogy a másfél tucat szuperhősmozi között akadnak gyengébb darabok is, kétség sem férhet hozzá, hogy a Chris Hemsworth főszereplésével leforgatott Thor-filmek vagy épp A galaxis őrzői eddigi két epizódja üdítő változatosságot hoztak a távolba meredő szuperhírók világába. Nem is beszélve a pofátlanul vicces, szókimondó Deadpoolról.

A tizedik évforduló alkalmából a Marvel egy rövid klipet tett közzé hivatalos Twitter-csatornáján, amelyben köszönetet mondanak azoknak, akikért mindez létrejött: a rajongóknak. A videón megszólal Robert Downey Jr., az Amerika Kapitányt alakító Chris Evans és hűséges partnere, Sólyom, azaz Anthony Mackie, de láthatjuk még Chris Hemswortht, Mark Ruffalót, Don Cheadle-t, illetve A galaxis őrzőiben látható Karen Gillant és Dave Bautistát is.

10 years. Over 18 movies. A special thank you to all of the fans. pic.twitter.com/0JMyvHPgyn — Marvel Entertainment (@Marvel) April 10, 2018

A Marvel-rajongóknak már csak két hetet kell várni a legújabb szuperhősfilmre, a Bosszúállók: Végtelen háború című alkotásra, amelyben csaknem mindenki megjelenik majd az eddigi filmekből.