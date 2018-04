5 amerikai tévés prédikátor, akiket látva kitérsz a hitedből

Trump lelkipásztora, Paula White

Donald Trump szinte mindent a tévéből választ magának, miért pont a lelkipásztorok képeztek volna kivételt ez alól? Az eseményre még 2002-ben került sor: miután az akkor még üzletemberként ténykedő leendő elnök kiszúrta White-ot, azonnal felhívta, és a kapcsolatuk azóta is tart. Az 51 éves White elmondása szerint Trump őt kérdezte meg először arról, hogy kipróbálja-e magát az amerikai választáson, de miután összehívott egy nagy közös imádkozást, a prédikátor azt az üzenetet kapta Istentől, hogy a 2012-es indulás még túl korai volna. 2016-ban viszont a nagy Donald már magáénak érezhette nemcsak White, hanem a mennyek országának támogatását is.

White ott volt Donald Trump beiktatásánál, ő biztatta arra, hogy ismerje el Jeruzsálemet Izrael fővárosaként, és minden jel szerint nagy hatással van a Fehér Ház más döntéseire is, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy szereti túlhangsúlyozni a saját szerepét. Elmondása szerint Trumpot igazából nem is emberek támadják, hanem túlvilági démonok, és aki a nagy Donalddal száll szembe, az Isten keze ellen harcol. Tévés előadásaiból és floridai hittérítő munkájából milliomosként él, és azáltal is elhíresült, hogy híveinek „feltámasztó magot” árul, amit 1144 dollárért (az árat maga Isten súgta meg neki) megvéve garantálhatjuk magunknak, hogy lesz életünk a halál után. Az amerikai elnökön kívül vannak más ismert „ügyfelei” is, például ő a szupermodell és tévés celeb Tyra Banks külön bejáratú lelkésze is.

Pat Robertson, aki szerint a Katrina hurrikán Isten bosszúja volt az amerikai nők abortuszaiért

Isten megbünteti a túl művelt embereket

– vallja a 88 éves hittérítő és médiamágnás Pat Robertson, és ebben a mondatban az a legszebb, hogy egy ultrakonzervatív amerikai egyetem alapítójának szájából hangzott el. Robertson a hatvanas években vált meghatározó tényezővé, amikor elindította a Christian Broadcasting Network nevű, vallási tévécsatornákból és rádióállomásokból álló hálózatát, és 1988-ban még azzal is kacérkodott, hogy elindul az elnöki székért, de nem járt sikerrel.

Az évek során a tévében (főképp a The 700 Club című napi műsorában) annyi marhaságot hordott össze, hogy a legtöbb amerikai már csak futóbolondnak tartja, de a mélyen konzervatív emberek nagy részének meggyőződése, hogy Pat kapcsolatban áll Istennel, ezért érdemes odafigyelni arra, amit mond. Egy kicsit mi is figyeltünk, és ledöbbentünk. Robertson szerint a karakán feleséggel házasodott férfiaknak olyan országba, államba kell költözniük, ahol nem tilos a feleségverés; az abortusz valójában egy leszbikus összeesküvés; az ateisták el akarják venni a keresztényektől a karácsonyt, hogy a világ egy szomorúbb hely legyen; a válás rossz dolog, kivéve ha az asszony megbetegszik; a házasság pedig egy olyan intézmény, ami azért jött létre, hogy általa a nők szolgálhassák a férfiakat. A vicc az, hogy még hosszan lehetne sorolni, de elmeháborodott gondolatokból ennyi is bőven elég.

Troy Gramling, aki lángba borítja magát a hívekért

A lelkipásztor helyett inkább egy agyontetovált motorosra emlékeztető Troy Gramling leginkább abban jeleskedik, hogy különféle, a sajtó számára érdekes mutatványokkal reklámozza magát. Egyszer például lángba borult egy kaszkadőr segítségével, majd előjött a tűzből a hívek szeme láttára, a Kardashian-show indulása után pedig saját realityt gründolt, hogy bemutassa, hogyan él egy lelkipásztor és a családja: hetekre beköltözött a feleségével egy üvegházba, hogy úgymond lemeztelenedjen a hívei előtt, akik innentől a szexen (ezt arra az időre mellőzték az életükből) és a fürdőszobai tevékenységeken (ezek a helyiségek az üvegházon kívül kaptak helyet) kívül minden más helyzetben nézegethették őket. Troy Gramling egyáltalán nem olyan ártalmas, mint a cikkben felsorolt társai, inkább csak feltűnési viszketegségben szenved, és számára a lelkipásztori munka is inkább a showbusinessről szól, mintsem a hittérítésről.

Todd Bentley, aki úgy akar gyógyítani, hogy megüti a beteget

A kanadai születésű, spirituális vezetőhöz képest elég extrém kinézetű Todd Bentley már egészen fiatalon belekóstolt a drog- és alkoholfüggőségbe, sőt még ő is kiskorú volt, amikor egy másik kiskorú molesztálásával vádolták. Elmondása szerint az Istennel való találkozása során világosodott meg, és tért jó útra – már ha ez a jó út azt jelenti, hogy egy vastagbélrákban szenvedő embert úgy próbál meggyógyítani, hogy a hasába térdel. Bentley Floridában alapozta meg hírnevét csodatevő gyógyítóként, de amikor a sajtó utánajárt, hogy mi történt állítólagos gyógyításainak alanyaival, kiderült, hogy a legtöbben már belehaltak a betegségbe, amiből az erőszakos lelkipásztor állítólag kikúrálta őket, és egyetlen esetben sem sikerült csoda nyomára bukkanni.

Bentley rendszeresen turnézik a műsorával, a hírekbe pedig legutóbb akkor került be, amikor kitiltották az Egyesült Királyságból. Feladatának nem a hittérítést, hanem a gyógyítást és a különféle természetfeletti manifesztációk, a túlvilági lények létezésének bizonyítását tartja, amivel eléggé kilóg a lelkipásztorok és hittérítők közül. Hogy mennyire szabadosan kezeli a hitét, azt jól mutatja, hogy előző feleségét rendszeresen csalta a gyülekezete tagjaival, de akkor is elég merészet vállalt, amikor arra kérte a követőit, hogy az új felesége születésnapján küldjenek egy kis pénzt az asszony számlaszámára, hadd ünnepelhessen. Bentley a saját konzervatív-keresztény közösségét is erősen megosztja: sokan hamis prófétának, sarlatánnak tartják.

Peter Popoff, az ember, aki minden szart elad neked… Isten nevében

Peter Popoff magát prófétának tartja, és szereti, ha az emberek tiszteletesnek szólítják, noha ehhez nincs semmilyen egyházi jogosítványa. A hetvenes éveiben járó férfi amúgy egy közönséges csaló, akinek a karrierje két szakaszra bontható. A nyolcvanas években még nagyközönség előtt lépett fel, és csodás gyógyításokat mutatott be (például felállított a kerekesszékből egy mozgássérültet, aki valójában természetesen beépített ember volt, és semmi baja se volt a lábának), illetve azzal vívta ki az emberek csodálatát, hogy rájuk mutatott, és közölt róluk egy-két információt, amikről aztán kiderült, hogy a felesége súgta a fülébe őket egy kis fülhallgatón keresztül. Miután évekig óriási pénzeket kaszált, lebuktatták, így bő tíz évre visszavonult, majd azzal tért vissza, hogy a különböző tévécsatornáknál műsoridőt vásárolt, és a saját csodatévő szereit kezdte reklámozni, némi hittérítéssel kombinálva a dolgot. A Csodatévő manna és a Csodatévő forrásvíz nemcsak testi és lelki egészséget, de gazdagságot is ígért, vagyis gyakorlatilag minden földi jót, pedig az egyik csak egy olcsó ostya volt, a másik pedig műanyag palackba zárt csapvíz. Popoffot egy idő után a legtöbb tévécsatornáról kitiltották, de mindig talált magának új helyet a hülyeségei terjesztésére, és bármilyen hihetetlen, sok millió dollárt szedett össze ezzel.