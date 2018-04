Korlátlan EU-n belüli hívást vezet be a Vodafone Magyarország

Korlátlan nemzetközi hívást vezet be a Vodafone Magyarország: az új díjcsomagokkal korlátlanul lehet EU-s számokat hívni belföldről, a EU 27-ek pedig mellett Izlandra, Liechtensteinbe, Norvégiába, Svájcba, Monacóba és Törökországba is lehet így telefonálni – jelentette be Amanda Nelson, a társaság vezérigazgatója szerdán Budapesten.

Magyarországon a Vodafone az első szolgáltató, amely az EU-n belüli korlátlan nemzetközi hívásokat a havidíjba beépítve teszi lehetővé. Ezzel mintegy 500 millió európai ember korlátlan elérését biztosítják ügyfeleiknek – mondta Nelson a sajtótájékoztatón.

Az új szolgáltatás a lakossági és a vállalati ügyfelek számára is elérhető lesz – mondta Amanda Nelson. Hozzátette, a csomagok adatkerete kizárólag roamingban is teljes mértékben felhasználható.

Carra Anita, a társaság lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese szerint az új tarifákat úgy alakították ki, hogy a korlátlan EU-s beszélgetés mellett mindenki számára lehetővé tegyék a szokásainak megfelelő adatforgalmat is.