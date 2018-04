József Attila apjának titkai – április 11. a magyar költészet napja

A magyar költészet napján országszerte minden oktatási, kulturális intézményben megemlékezünk József Attiláról, akinek születésnapját, április 11-ét 1964 óta ünnepeljük, versekkel, versmondással, előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal. A magyar költészet napján persze nem csak József Attila verseknek, idézeteknek van helye, hiszen a magyar költészet oly sokrétegű és gazdag, hogy van miből válogatni.

József Attila és a költészet napja

József Attila hányatott gyerekkoráról sokat vélünk tudni – a szegénységről, melyben édesanyja nevelte őt és két nővérét, a vidéki nevelőszülőknél kisgyerekként megélt borzalmas traumákról és tragikus haláláról. Ez utóbbit amúgy Garamvölgyi László próbálta tisztázni könyvében, melyben József Attila halálának körülményeit göngyölítette fel, és a felvonultatott bizonyítékok alapján balesetként írta le. Az irodalomtörténészek szerint azonban ez nem sokat változtat József Attila költészetének vagy életének megítélésén.

Abban viszont, hogy József Attila olyan költő lett, amilyennek versein keresztül ismerjük, hatalmas szerepe volt édesapjának, József Áronnak. A Bánságból származó volt huszárember, bár örült fiúgyermeke születésének, a kis Attila 3 éves korában, egyszerűen elhagyta családját, nagy szegénységben. A kalandor, vándor természetűnek ismert apáról sokáig azt hitték, nagy álmát megvalósítani a tengerentúlra, Amerikába ment, de hamar kiderült, hogy Romániáig jutott, ahol szappanfőző mesterségét űzte tovább Craiovában. Attila édesanyjának halála után újranősült, és született még egy fia, József Mircea. Attila féltestvére azonban paralízises lett, és sem beszélni, sem mozogni nem tudott.

A budapesten hagyott család és Attila minderről semmit sem tudott. József Attilában óriási űrt hagyott édesapja, sokáig kereste az apát a körülötte feltűnő férfiakban, még felnőttként is. A költő végig úgy tudta, hogy apja Amerikában él, nővére, Jolán volt az egyetlen, aki levelet váltott a Romániában élő édesapjukkal, s csak 1937-ben avatta be testvérét, Attilát is a titokba.

A kötészet napjának ihletője csupán 2 héttel élte túl apját, amikor 1937-ben utolérte tragikus sorsa a balatonszárszói vasútállomáson.