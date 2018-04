Fontos értesítést küldhet ma neked is a Facebook

Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, a Facebook meg fog jelentetni egy linket a felhasználók hírfolyamában, amelyen keresztül ellenőrizhetik majd, eddig milyen alkalmazások és oldalak fértek hozzá a profiladataikhoz, sőt egyetlen mozdulattal el is lehet majd őket távolítani.

A hvg.hu azt írja, a szóban forgó link akár már ma megjelenhet a magyar facebookozók hírfolyamában. A lap emlékeztet: ezektől az alkalmazásoktól bármikor megvonhatjuk az adatainkhoz való hozzáférést az adatvédelmi beállítások között, de nagyon kevés embernek jut eszébe, hogy ezeket folyamatosan ellenőrizze.

Az új funkciót globálisan hétfőn kapcsolták be, magyar felületen pedig várhatóan ma, kedden jelenik meg először, a hírfolyamunk legtetején. A link egy olyan átlátható felületre navigál majd, amelyen keresztül bárki könnyedén átnézheti majd ezeket a beállításokat. Ezenfelül itt a korábban már törölt alkalmazások listája is áttekinthető lesz.

Azokat a felhasználókat, akiknek a This Is Your Digital Life alkalmazás vagy a Cambridge Analytica cég hozzáférhetett az adataihoz, a Facebook külön értesíteni fogja. Ők egy, a Súgóközponton keresztül elérhető eszközzel tudják majd ellenőrizni, visszaéltek-e az adataikkal.

Az utóbbi évek legnagyobb adatkezelési botrányáról ITT írtunk részletesebben. Mark Zuckerberg hétfői nyilatkozatában azt írta: „Nagy tévedés volt nem eléggé figyelembe venni felelősségünket, az én hibám volt, sajnálom.” Az ügyben kedden az amerikai szenátus, szerdán pedig a képviselőház egy-egy bizottsága hallgatja majd meg a Facebook alapítóját. Zuckerberg várhatóan a 2016-os amerikai választás kapcsán az orosz beavatkozásról is beszélni fog.