Megérkezett a Han Solo-film legújabb előzetese

A Disney újabb előzetest jelentetett meg a soron következő különálló Star Wars-filmhez, a Han Solo fiatalkoráról mesélő Solo – Egy Star Wars-történethez.

Az már a két hónappal ezelőtt megjelent első ízelítőből is kiderült, hogy az új film szerint a fiatal Han Solo birodalmi pilóta szeretett volna lenni, és csak később tért törvényen kívüli útra mentora, Tobias Becket (Woody Harrelson) hatására. Az új előzetes ennél sokkal többet nem árul el a történetről, cserébe kapunk egy kis ízelítőt néhány látványos jelenetből. Kiderül viszont, hogyan találkozott először Han Solo és Lando Calrissian (Donald Glover), valamint az is, hány éves pontosan Chewbacca. A filmben szerepet kap a Trónok harcából ismert Emilia Clarke is, az új előzetesben ő is feltűnik.

A filmet május 24-én mutatják be a hazai mozik, egy nappal az amerikai bemutató előtt. A legújabb Star Wars-kalandot mi is nagyon várjuk, bár a forgatás körüli problémák némi aggodalomra adnak okot. Erről itt írtunk bővebben.

Kattints a lejátszáshoz!