Lukács Laci megkönnyezte a Metallica Tankcsapda-feldolgozását

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Metallica csütörtök esti budapesti koncertjén nem akármilyen meglepetéssel kedveskedett a magyarországi rajongóknak. Az egyébként is kiváló hangulatú koncertet ugyanis azzal tették még emlékezetesebbé, hogy magyarul elénekelték a Tankcsapda egyik legendás számát, A legjobb méreg című dalt.

A hvg.hu egy videót is közzétett a számról:

A Tankcsapda rövidesen a Facebookon köszönte meg a megtiszteltetést:

Szavak nincsenek…Egy köszönjük nem is elég…kurv@ra KÖSZÖNJÜK…

– írták a közösségi oldalon.

A zenekar tagjai azóta az Indexnek is nyilatkoztak arról, milyen volt élőben hallani a saját dalukat a világ egyik legnépszerűbb metál zenekarától. Lukács állítólag meg is könnyezte a nem mindennapi tiszteletadást.

„Iszonyú jó érzés volt, Laci [Lukács László énekes] el is érzékenyült, utána meg pezsgőztünk, szóval fasza volt. Ráadásul kurva jól el is játszották, nem mintha nem padlóztam volna le akkor is, ha nem sikerül ilyen jól” – nyilatkozta a lapnak Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa.

Az, hogy a Metallica egy magyar számot játszik, a magyar rock ünnepe. Akkor is az lett volna, ha Omegát választanak vagy Pokolgépet. Így persze sokkal személyesebb lett, Lukácsnak meg pláne. Ez egy színtiszta Lukács-szerzemény, se nekem, se Sidinek, se senkinek nincs sok köze hozzá, érthető, hogy így hatott rá

– tette hozzá.

Azt, hogy a Metallica egy magyar szám előadásával is készült, korábban már sejteni lehetett, mivel a turné korábbi állomásainak némelyikén is elénekeltek egy-egy helyi dalt. Fejes az Indexnek elárulta, hogy zenekarközeli forrásokból már hallottak pletykákat, miszerint a Metallica Tankcsapdát nézett ki a budapesti koncertre, ám ezt hivatalosan senki nem jelezte nekik. Éppen ezért ők sem szóltak senkinek:

Azért sem akartuk mondani, mert kurvára nem volt biztos a dolog. Volt olyan koncert, amin nem játszottak hazait. Szóval úgy mentünk a bulira, hogy vagy lesz, vagy nem, de ha lesz, akkor az tuti Tankcsapda-nóta lesz.

A zenekar állítólag a YouTube-os nézettségeket vette figyelembe a helyi dalok kiválasztásához.