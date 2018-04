Ennyi magyart érint a Facebook adatkezelési botránya

Ismét megszólalt a Cambridge Analytica-botrány kapcsán Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója és elnök-vezérigazgatója. Elismerte, hogy nem voltak elég körültekintőek.

Mike Schroepfer, a cég technológiáért felelős vezetője blogbejegyzésben hozta nyilvánosságra, hogy a brit-amerikai Cambridge Analytica nem 50 millió, hanem 87 millió Facebook-profil adatait szerezte meg. Ebből 71 millió felhasználó volt amerikai.

Christopher Wylie, a Facebook egyik volt kutatója – aki az egész adatlopási ügyet kirobbantotta – azt állítja, hogy a Cambridge Analytica még 87 millió felhasználóénál is több profilt dolgozott fel.

Yup. It was actually 87 million Facebook profiles. Could be more tbh. Media couldn't publish full number before bc of legal threats. Over 1 million profiles were harvested in the UK... https://t.co/7KRXP6O1XR