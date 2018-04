Zacher Gábor: „Ma már előbb nyúlunk a mobilunkhoz, mint magunkhoz”

Az okoseszközök iránti függőségről tartott gondolatébresztő előadást a SMART 2018 konferencián Zacher Gábor, a Honvédkórház Sürgősségi Betegellátó Centrumának vezetője.

A főorvos beszédében arra hívta fel a figyelmet, észre sem vesszük, mennyire függünk a különféle technikai eszközöktől, amelyek nagyobb károkat okozhatnak, mint gondolnánk.

Zacher arra is felhívta a figyelmet, hogy míg az állandóan használt kütyük a kábítószerekkel egyenértékű veszélyt jelentenek ránk, a szülők ezt a problémát még nem ismerték fel. Így bár a kábítószerektől óva intik a gyerekeket, a mobiltelefont már egészen kicsi korban odaadják nekik. Holott fogalmunk sincs arról, éppen mit néznek a fiatalok a mobiltelefonon, vagy éppen kivel lépnek kapcsolatba az interneten.

Ma már előbb nyúlunk a mobilunkhoz, mint magunkhoz. Ha jön egy lájk, lehet, hogy mosolyogva alszunk el, ha viszont negatív dologgal találkozunk lefekvés előtt, esélyes, hogy alvás helyett egész éjjel forgolódunk majd

– idézte a hvg.hu.

Zacher szerint ugyanakkor a probléma nem szűkíthető le kizárólag az okoseszközökre. Magától az internettől való függőség is komoly károkat okozhat bennünk és gyermekeinkben. Különálló probléma, hogy az internet sohasem felejt, a fiatalok pedig emiatt nemcsak a való életben, de online is görcsösen igyekeznek megfelelni a környezetüknek. Ez pedig szorongáshoz, szélsőséges esetben pedig akár öngyilkossághoz is vezethet.