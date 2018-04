Kicsoda Maya Angelou, aki ma a Google főoldalára került?

Dr. Maya Angelou került ma a Google kereső főoldalára. Az amerikai írónak a Still I Rise című verse olvasható, sőt hallható az oldalon. Születésének 90. évfordulójára készített különleges Google-logó ugyanis hangos is, Maya Angelou előadásában hallhatjuk a művet.

A Marguerite Annie Johnson néven született lányt nyolcéves korában megerőszakolta az anyja egy barátja, emiatt öt évre teljesen megnémult. A traumán az irodalom segítette át – írja a Hvg.hu.

Maya Angelounak az 1969-ben megjelent I Know Why the Caged Bird Sings (Tudom, miért énekel a rab madár) című könyv hozott országos ismertséget. Műveiben és aktivistaként is a nők és az afroamerikaiak jogaiért küzdött, többek között Martin Luther King mellett.

Írt önéletrajzi ihletésű prózát, verseket, gyerekkönyveket és még szakácskönyveket is. 1992-ben pedig saját versét szavalhatta Bill Clinton elnöki beiktatásán, amire három évtizeden át nem volt példa.