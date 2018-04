Új funkciót kapott a Facebook Messenger

Újabb remek funkciót vezettek be a Facebook Messenger fejlesztői: az alkalmazásban ezentúl a hagyományos képek mellett 360 fokos fotókat is megoszthatunk majd egymással – jelentették be kedden a közösségi oldalon.

Öröm az ürömben, hogy a Messenger kamerájával továbbra sem készíthetünk ilyen képet, ám ha találunk ilyet a Facebookon, mostantól könnyebben megoszthatjuk azt az ismerőseinkkel.

Ezzel egy időben újabb fontos, már régóta esedékes változtatást is bejelentettek: a Messenger mostantól támogatja a HD-felbontású videókat is.