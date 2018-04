Három napig rostokolt a fa tetején a cica, mire megmentették a tűzoltók

Három napot töltött étlen-szomjan 18 méter magasan egy fa tetején az a macska, akit szerdán mentettek meg a tűzoltók a New York-i Brooklynban. Alexandra Sanchez, a 8 hónapos cicus gazdája azt mondta az ABC7-nek, a macska a lakása ablakán keresztül mászott a hatalmas fára április elsején.

A kiscica pechjére nagyon rossz idő volt a napokban New Yorkban, havazott és esett is, ilyen körülmények között kellett várnia a felmentő sereget. A gazdi hamar riasztotta a tűzoltókat, akik általában nem vonulnak ki ilyen esetekben, a macskák ugyanis általában maguktól lemásznak egy idő után. Most azonban kivételt tettek, de első körben kudarcot vallottak, ugyanis túl rövid volt a létrájuk.

Amikor visszatértek egy hosszabb létrával, a cica még egyszer rontott a helyzeten azzal, hogy még magasabbra mászott, de egy bátor tűzoltó végül így is lehozta, és épségben visszajuttatta a családhoz.