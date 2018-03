Egy magyar katona néptáncán ámul a világ – videó

Magyar néptánccal kápráztatta el a többi katonát külföldön egy magyar férfi. A videó – amit eddig 640 ezernél is többen láttak – a Magyar Honvédség Facebook-oldalára is felkerült. Nem sokkal később pedig egy meghívást is kapott a táncoslábú magyar katona. Szabolcsot hazaérkezése után a Magyar Nemzeti Táncegyüttes szeretné vendégül látni egy előadásán.