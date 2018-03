Videoklipet rendezett a Trumpot perelő pornósztár

Stormy Daniels – polgári nevén Stephanie Clifford – a közelmúltban arról vált ismertté, hogy kiderült, 2006-ban afférja volt az akkor már egy éve harmadik házasságában élő Donald Trumppal. Az ügy a mai napig izgalomban tartja a közvéleményt, főleg, hogy Trump ügyvédje elismerte: 130 000 dolláros hallgatási díjat fizetett Danielsnek, annak ellenére, hogy az USA 45. elnöke váltig tagadja, hogy egyáltalán találkozott volna a pornóssal.

Daniels az ezredforduló környékén kezdte meg felnőttfilmes karrierjét, munkásságát pedig közel 30 szakmai díjjal ismerték el. 2005-ben a kamera mögött is szerencsét próbált, azóta több, kifejezetten nőknek szánt pornófilmet rendezett. Emellett azonban videoklipek rendezésével is foglalkozik, legújabb alkotásának megjelenését épp a tegnapi nap folyamán jelentette be Twitter-csatornáján.

Yay! One of the music videos I directed (I have a REAL job! Shocking, I know!) was just released! Congrats to my badass loyal and hardworking crew! Love you guys! https://t.co/aQtwbKQJ8N