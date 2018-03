Életének 102. évében, Párizsban meghalt Rév Lívia, a világ legnagyobb zongoristáinak egyike. Német zenekritikusok szerint ő volt a zongora Callasa, és a legendás Arthur Rubinstein is elismerően nyilatkozott róla – írja a Délmagyar.

A rendszerváltás után Szegeden koncertezett a legtöbbet, utolsó koncertjét is ott adta 2012-ben. Még 96 évesen is tökéletes szellemi és érzelmi frissességgel zongorázott. Rajongói között volt Charles de Gaulle francia elnök, de tapsolt neki II. Erzsébet királynő is Londonban.

Élete során több mint harminc lemezt készített, felvette többek között Debussy és Chopin összes zongoradarabját. Angol zenekritikusok egy vakteszten a világ legjobb Chopin-játékosává választották.