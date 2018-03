A hétvégén becsapódik a Földbe a Mennyei Palota

Kína 2016-ban áttért egy modernebb űrállomás használatára, azóta pedig az előző űrállomás – a Tienkung–1, azaz a Mennyei Palota – irányíthatatlanul kering a pályáján, és fokozatosan közelít a Földhöz.

A tíz méter hosszú, 8,5 tonnás űrlabor március 30. és április 2. között éri el a Föld felszínét. A legújabb számítások a vasárnapi, április 1-jei becsapódást valószínűsítik – írja az Infostart.

Zsombok Gábor, a Galileo Webcast szakkommentátora az Inforádiónak azt mondta: az űrállomás fele valószínűleg elég a légkörben, de a hajtóműblokkok és az üzemanyagtartályok várhatóan átvészelik a visszaérkezést. Ezek között száz kilós darabok is lehetnek.

World exlcusive higly topical radar image video of #Tiangong1 based on data recorded today! Altitude: 200,5 km perigee, Rotation speed has increased, now 2,2°/s -> 2:23 min per one turn #reentry #radar #Tiangong #spacedebris pic.twitter.com/BaszrMz4mH