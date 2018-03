Donald Trump rossz helyesírása váratlan eredményre vezetett

Donald Trump fő kommunikációs csatornája a Twitter, mi is számtalanszor beszámoltunk már a mikroblogfelületre kiszórt, esetenként botrányos, máskor csak simán röhejes üzenetekről – emlékszel még a covfefe-ügyre?

A Dictionary.com számolt be róla, hogy az elnöki Twitter-oldalon szinte minden alkalommal megkérdőjelezhető helyesírással írt kifejezések jelennek meg, az adott szavak iránti keresések világszerte megugranak.

„A helyesírási hibák után megszaporodnak az adott betűkombináció iránti keresések” – áll a Dictionary.com beszámolójában. „Ez arra enged következtetni, hogy az emberek ellenőrzik az elnök helyesírását, illetve a sajátjukat is.

Amikor például Donald Trump azt írta, megtisztelve érzi magát, amiért 45. elnökként szolgálhatja a népet, az „I am honered” kifejezést használta (helyesen: „I am honored”). A Dicitonary.com-on ezt követően 3850 százalékkal ugrottak meg az „honored” szóval kapcsolatos keresések.

Ennél is többen ellenőrizték, amikor Trump azt állította, hogy Barack Obama utasítást adott az ő telefonhívásainak lehallgatására az elnökválasztási kampány során. A 44. elnök utódja ekkor a „tapp my phones” kifejezéssel élt (helyesen „tap” lett volna az első szó). Ezután 46 300 százalékkal többen kerestek a „tapp” jelentésére, mint előtte valaha.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!