Alig 6 centiméteres a világ legkisebb madara

Innen, Magyarországról nagyon nehéz elképzelni, milyen látványt is nyújthat a természetben a világ legkisebb madara, a méhkolibri.

Leírva hihetetlennek hangzik, de a Kuba Isla de la Juventud szigetén őshonos madár testhossza alig 6 centiméter, tömege pedig 1,6-2 gramm közé tehető. Így valóban nem túlzás az elnevezés, hiszen méretre sokkal inkább rovarra hasonlít, mint az itthon ismert szárnyasokra. Hát még ha hozzávesszük, hogy a méhkolibri repülés közben zümmögő hangot ad, mivel másodpercenként akár 200 szárnycsapásra is képes, amivel jócskán lekörözi a többi kolibrifélét.

The smallest bird is the bee hummingbird (Mellisuga helenae) of Cuba and the Isle of Youth. Males measure 57 mm (2.24 in) in total length, half of which is taken up by the bill and tail, and weigh 1.6 g (0.056 oz) Females are slightly larger.#bird #facts #animal #small #Nature pic.twitter.com/iFMOLEXlGI