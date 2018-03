A rákgyógyító káposztalé rémmeséje: ezért ne Facebookról gyógyítsd magad!

A történet egyik főszereplője Bruce Wilmot, akit agresszív hasnyálmirigyrákkal diagnosztizáltak. A férfi orvosai nem szolgáltak túl sok biztató eredménnyel, cserébe többször is durva kemoterápián kellett átesnie. Wilmot, érthető módon további lehetőségek után kezdett kutatni, így bukkant egy különös Facebook-csoportra.

A csoport üzemeltetője egy Jillian Mai Thi Epperly nevű nő – a fenti fotón is ő látható –, akinek bizarr terápiás megoldására több tízezer Facebook-felhasználó esküszik, legalábbis az azóta már megszűnt csoport létszáma alapján. Epperly nem kevesebbet állít ugyanis, hogy az emberi szervezet minden – ismétlem minden – problémájáért a candida nevű gomba felelős, amely egészséges emberek bélflórájában is megtalálható.

Ha ez nem lenne elég, Epperly természetesen megoldást is ajánl a gondokra: saját, „Jilly Juice” elnevezésű méregtelenítő keverékének receptjét szívesen megosztotta követőivel. Mielőtt továbbmennénk, itt szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét, hogy a tudomány mai állása szerint a méregtelenítő kúráknak nemhogy értelmük nincs, de potenciálisan saját egészségünket veszélyeztethetjük az ilyen jellegű önsanyargatással.

De vissza a Jilly Juice-ra: gyakorlatilag erjesztett, himalájai sóval megszórt káposztaléről van szó, amelyet az önjelölt guru szerint speciális diéta keretében kell fogyasztani – magyarul, káposztalén kell élni, és minden egészségügyi problémánk megoldódik. A „gyógyító” arra is felhívja a figyelmet, hogy a Jilly Juice fogyasztása hányingert, fejfájást, szédülést és rohamszerűen érkező hasmenést eredményez. Ennél is megdöbbentőbb, hogy Epperly szerint a hasmenés során távoznak az emberi szervezetből a minden bajért felelős paraziták, amelyek ráadásul láthatóak is a vécécsészében – erre a bizarr részletre később még visszatérünk.

De sikerült?!?

Taylor Wilmot, a férfi lánya a BuzzFeednek nyilatkozva elmondta, hogy édesapja a szomorú orvosi eredmények láttán kétségbeesve próbált megoldást találni, amikor felfedezte Epperly Facebook-csoportját. Miután több posztot is olvasott arról, amely szerint a különös kezelés minden – ismétlem, minden – betegségre, így a rákra is gyógyírt jelent, nem habozott, és nekilátott nagy mennyiségben káposztalevet erjeszteni a lakásában.

2017. június 13-án a férfi a következőt posztolta Facebook-oldalára: „őrült módjára fogyasztom a juice-t. Rövidesen teljesen átváltok erre a diétára, ahogy Jillian Mai Thi ajánlja. Wilmot a nőt is bejelölte a posztban, aki nem sokkal a bejegyzés publikálását követően válaszolt: „csodálatos vagy, szólj, ha szeretnél beszélgetni egy kicsit. Tudom, hogy túl fogod élni.”

„Ha valaki ezen a ponton azt mondta volna neki, hogy igyon patkánymérget, mert attól meg fog gyógyulni, megtette volna” – mondta a BuzzFeednek Brian Hawkins rabbi, aki Wilmot mellett állt a férfi életének utolsó hónapjaiban. „Ennyire kétségbe volt esve.”

Taylor Wilmot néhány héttel ez után látogatta meg édesapját, és kisebb sokkot kapott, amikor meglátta, milyen állapotban van az 55 éves férfi.

„Szinte csonttá volt soványodva” – mesélte a nő. „Gyakorlatilag kiéheztette magát, mert a káposztalékúrától folyamatos hasmenése volt.”

A férfit tavaly júliusban a barátai találták meg lakása padlóján, eszméletlenül. Július 20-án, körülbelül egy hónappal azután, hogy elkezdte a kúrát, Bruce Wilmot meghalt.

A férfi halálának oka természetesen a már említett daganatos megbetegedés volt. A káposztalé-kúra nem tudta megakadályozni, hogy a rák legyűrje a férfi szervezetét. Az eset kiválóan példázza, hogy milyen veszélyei lehetnek, ha az orvoslásban járatlan emberek megbízhatatlan forrásokból származó információk segítségével keresik a gyógyulást.

Persze, erre bizonyára sokan mondják, hogy Wilmot csak egy újabb lehetőséggel kísérletezett a kemoterápiája mellett és hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni az alternatív (vagy ha úgy tetszik, természetgyógyászat) módszereit.

A Facebook a butaság táptalaja

Ami a fenti történetben az igazán veszélyes, az az, hogy a Facebookon terjedő hasonló hülyeségek sok esetben ellenőrizetlenül terjedhetnek, akár több száz vagy több ezer embert megtévesztve. A közösségi oldalon ugyanis sokan nem hogy nem ellenőrzik, hogy egy-egy információ milyen forrásból származik, de több kutatás is azt találta, hogy az emberek ijesztően nagy százaléka el sem olvassa az általa megosztott cikkeket, blogposztokat.

Jillian Mai Thi Epperly profilját megnézve azt láthatjuk, hogy a nő korábban biztosítási ügynökként dolgozott, egyébként pedig szervezetfejlesztéssel és ingatlanbiztosítással kapcsolatos tanulmányokat végzett egy amerikai főiskolán és egy egyetemen. Egészségügyi végzettsége nincs, de még csak egy a témába vágó tanfolyamot (ha úgy tetszik, OKJ-s képzést) sem végzett el. Ezzel nincs egyedül, sőt, több olyan világszerte ismert híresség van, aki hasonló karriert futott be, különösebb háttér nélkül. Kedvenc példánk az egykor szebb napokat látott Gwyneth Paltrow, aki a színészkedés mellett manapság a Goop nevű életmód-oldalán osztja az észt, cukormázas életmód-maszlagba csomagolva azokat a túlárazott marhaságokat, amiket követőinek sikeresen értékesít.

„Epperly esete azért különleges, mert ő nem egy híresség, nem is kötődik semmilyen, jól beágyazott márkához, ezért nagyon érdekes, hogy hogyan tudott ekkora rajongótáborra szert tenni” – mondta Tim Caulfield, a University of Alberta egészségügyi joggal foglalkozó szakembere.

Megállítja az öregedést és „meggyógyítja” a melegeket

Bár Epperly állításait nem, hogy semmiféle tudományos munka nem támasztja alá, az önjelölt gyógyító további hajmeresztő eredményekkel reklámozza az erjesztett káposztalét. Szerinte a keverék ugyanis amegállítja az öregedés folyamatát, sőt, még a melegekből is heteroszexuális embert csinál.

„Az efféle állítások nem többek veszélyes nonszensznél” – mondta dr. David Seres, a Columbia egyetem táplálkozástudományi karának vezetője. „Elképesztőnek tartom, hogy ilyesminek teret lehet adni.”

Ha ezen a ponton valaki arra kíváncsi, hogy miért éri meg Epperlynek ez az egész, nem nagyon fog csodálkozni a válaszon. A gyógyító ugyanis óránként 70 dollárért (közel 18 ezer forint) telefonos konzultációkat ajánl, amelyek keretében elmagyarázza az érdeklődőknek az elméletét, és megosztja velük a pontos receptet. Bár Epperly saját weboldalt is üzemeltet, webshopjában – szerencsére – egyelőre semmilyen termék sem kapható, a hibás angolsággal Exposing the Lies Candida Weaponized Fungus Mainstreaming Mutancy címet viselő könyve pedig PDF-formátumban tölthető le. Az oldal egyébként gazdagon meg van pakolva Google-hirdetésekkel, arról árulkodva, hogy a „gyógyító” – megannyi online szélhámoshoz hasonlóan – valójában a csodás gyógyulás nyomában járó felhasználók kattintásai után bezsebelhető pénzre hajt.

Epperlyről leperegnek az áltudományos kuruzslás vádjai: ha valaki ezzel próbálkozik, például egy Facebook-komment formájában, ezoterikus halandzsával teleszórt, kioktató válasz lesz az osztályrésze. A nő magabiztosan tetszeleg a csodadoktor szerepében, sőt, konkrétan vallási térítéshez hasonlítja saját munkáját. Amikor megkérdezték, hogy miért dobálózik légből kapott, mindenféle tudományos hátteret, illetve bizonyítékot nélkülöző hülyeségekkel, az alábbi választ adta:

Az én világomban teljesen más kontextust használunk. A (himalájai) sóból származó manifesztációk és a tápanyagokhoz való hozzáférés más kontextust fognak teremteni, mint amikre a tünetek utalnak. Gyakorlatilag, a mi munkánk itt arról szól, hogy ateistákból keresztényeket csináljunk.

Ha esetleg a kedves olvasó nem teljesen érti a fenti mondatokat, az egyszerűen azért van, mert nincs túl sok értelmük. Ennek ellenére ezrek számára teljesen kielégítőnek tűnik ez a magyarázat: az áltudományos hablaty pedig bőven elég lehet azok meggyőzésére, akik – ahogy korábban is említettük – el sem olvassák az általuk támogató megjegyzések keretében megosztott tartalmakat.

Ez persze másoknak is feltűnt és megpróbáltak fellépni Epperly módszerei ellen a Facebooknál. Elvégre, az elmúlt években az álhírek olyan mértékben befolyásolták a világ folyását, hogy Mark Zuckerbergnek utasítania kellett a beosztottjait, találjanak valami megoldást a modern kommunikáció e rákfenéjére.

Amíg pedig a különféle érdekcsoportok által pénzelt politikai dezinformációs kampányok ellen meg is indult a hadjárat, az áltudományos, potenciálisan mások egészségét kockára tévő csalókkal szemben eddig nem igazán történtek érdemi lépések.

Mi is írtunk a múlt év végén elharapózó Tide Pod Challenge-ről, amely a YouTube-on terjedt, a videomegosztó oldal vezetősége hamar meg is hozta a döntést, hogy az akár életveszélyes hülyeséget ábrázoló felvételeket eltávolította. Ehhez képest, a BuzzFeed értesülései szerint a Facebook nem igazán foglalkozott Epperly több tízezres csoportjával, annak ellenére, hogy több mint egy tucat felhasználó jelezte: az ott megjelenő tartalmaknak nem biztos, hogy keresnivalójuk lenne ekkora nyilvánosság előtt.

A Facebook hamisítatlan, cinikus nagyvállalati kommünikéje szerint a cég nem távolítja el az efféle tartalmakat, mivel azok nem ütköznek a felhasználás feltételeibe. A közösségi oldal szóvivője elmondta, hogy a vállalat célja, hogy teret adjon a felhasználói között zajló eszmecserének, és nem akarja cenzúrázni a provokatív tartalmakat.

Ez nem egyedülálló, elég, ha csak az angol nyelvű interneten nyakra-főre észt osztó Food Babe néven blogoló Vani Hari esetére gondolunk. (Nagyon röviden: mindenféle tudományos háttér nélkül táplálkozási tanácsokat osztogatni, nem kifejezetten bölcs dolog). Epperly esetében azonban valami történt, a felhasználók ugyanis összefogtak: körülbelül egy tucat Facebook-csoport jött létre, amelyek célja, hogy minden létező módszerrel lebuktassák és ellehetetlenítsék a sarlatánságokat publikáló nőt. Ennek ellenére még úgy sem feltétlenül sikerült eredményt elérniük, hogy panaszaikkal felkeresték az ohiói – Epperly Ohióban él – orvosi tanácsot és az állam legfőbb ügyészét is.

A texasi Brandi Burns egyike volt azoknak, aki megpróbált szót emeleni Epperly ügyködései ellen, miután tavaly nyáron meglátott egy posztot, amelyen egy anyuka a káposztalé-diétát ajánlgatta, gyerekeknek. Burns csatlakozott az egyik csoporthoz, amelynek posztját korábban látta és teljesen elképedt: a felhasználók konkrétan a vécécsészéjük tartalmáról osztottak meg egymással fotókat és a fotók alapján próbálták elemezni, hogy milyen kórokozókat, férgeket, gombákat és egyéb – adott esetben szabad szemmel nem is látható – organizmusokat véltek felfedezni az emberi ürüléket ábrázoló fotókon. Epperly néhány naponta becsekkolt ezekbe a csoportokba, ahol bátorító szavakat intézett a gyógyulás csodás útján járó követőihez.

„Olyan volt, mintha egy szektába csöppentem volna” – mondta Burns, aki saját elmondása szerint olyan posztokkal is találkozott, amelyek arról árulkodtak, hogy egyes felhasználók beöntésként használták a káposztalevet, mások pedig gyerekeket, sőt, csecsemőket itattak a kotyvalékkal.

Burns-höz csatlakozz Aeryale Thomas is, aki éppen egy ilyen poszt láttán döntött úgy, hogy síkra száll a sarlatánság ellen.

„Nekem akkor szaladt fel a szemöldököm, amikor azt láttam, hogy egy szülő egy csövön keresztül táplált, láthatóan nagyon beteg gyereknek adagolta a káposztalevet” – mondta a 37 éves nő. „És senki sem volt, aki rászólt volna, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz ötlet.”

Thomas megpróbált kapcsolatba lépni a képeken látható szülővel, de nem járt sikerrel. Ekkor érezte úgy, hogy valamit tennie kell.

„Nem ismerem ezeket az embereket, de ez akkor is olyan, mintha végignézném, hogy egy gyereket elgázolnak egy autóval” – tette hozzá.

A BuzzFeed megkereste Epperlyt is, aki elmondta, hogy véleménye szerint az erjesztett káposztalé az anyatej mellett adagolva az újszülöttekre is jótékony hatást gyakorol.

„Egy kisbaba gyakorlatilag élhetne a protokollon [Epperly diétájának saját, áltudományos megnevezése – a szerk.] és kókuszzsíron, mivel így hozzájutna minden szükséges tápanyaghoz” – mondta a „gyógyító”. A nő egyébként akkor is megszólalt, amikor a csoportban elterjedt Bruce Wilmot halálának a híre. Epperly akkor egy videóval jelentkezett. A felvételen beszélve azt mondta, a férfi azért nem gyógyult meg, mert nem fogyasztott eleget a káposztás löttyből:

Abbahagyta. Mondtam neki, hogy csökkentheti az adagot, ha túlzottá válnak a tünetek – de nem lett volna szabad ezt tennie, folytatnia kellett volna.

A BuzzFeed ezekután interjút készített a nővel, aki ragaszkodott hozzá, hogy Wilmot nem követte elég agresszíven a „protokollt”. Epperly ellenzőit felháborította Wilmot halálának a híre: valaki egy YouTube-csatornán kezdte gyűjteni a nő videóit arra az esetre, ha törölné a Facebook-oldalát, a Change.org oldaon pedig petíciót kezdeményeztek arról, hogy a közösségi oldal tiltsa ki a kuruzslót. A 35 éves Jeff Holiday háromrészes videósorozatban szedte darabokra a „protokoll” mögötti pszeudo-tudományt, felvételeit több tízezer ember nézte meg.

Az Epperly-ellenes aktivisták további leveleket írtak az ohiói legfőbb ügyésznek, de az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeletnek (FDA) és az Interpolnak is. Azzal vádolták a nőt, hogy orvosi képesítés nélkül ad egészségügyi tanácsokat. A nő eközben zárt Facebook-csoportokat is létrehozott, weboldalán pedig fizetőkapu mögé rejtette a fórumot. Rajongói évi 30 vagy havi 5 dollárért csatlakozhattak az oldalhoz. Az oldalon egyértelmű üzenet szerepel: „Van egy protokollom, amely 100%-ban a visszájára fordítja A-tól Z-ig az összes egészségügyi problémádat, függetlenül attól, hogy kaptál-e védőoltásokat vagy sem. Kivételt képeznek a szervátültetésen átesett páciensek, illetve a béranyák, amíg meg nem szülik a babájukat.” Arról nem szól a fáma, hogy miért csak a béranyák jelentik a kivételt.

Aeryale Thomas ezután levelet írt Epperlynek, amelyben felszólítja, hogy vonja vissza azokat az állításokat, amelyek szerint a kotyvaléka gyógyítana, vagy a visszájára fordítana bármilyen tünetet. A sarlatán nő válasza rövid és egyértelmű volt: „Menj a picsába” – írta Thomasnak.

Eddigre már az FDA és az amerikai fogyasztóvédelmi hatóság is vizsgálódni kezdett Epperly ellen, sőt, még az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot (FTC) is bevonták az ügybe, de a szervezetek szóvivői bizonytalanul egymásra mutogattak. Így, szűk háromnegyed évvel azután, hogy Bruce Wilmot meghalt – halálát pedig ha nem is közvetlenül okozta, de felgyorsította a „protokoll” – Jillian Mai Thi Epperly továbbra is vígan reklámozza káposztalé-kúráját és ontja magából az áltudományos hülyeséget. A képzeletbeli vádlottak padjára pedig odaültethetjük a Facebookot is – mostanában amúgy is eléggé rászolgált erre – amely semmiféle lépést nem tett annak érdekében, hogy ne juthassanak el emberek ezreihez a megtévesztő tartalmak. Marad a reménykedés és a The Jillian Effect néven létrehozott weboldal, ahol Epperly ellen próbálnak küzdeni a lelkiismeretes emberek.

„Egyszerűen eldobom az agyam attól, hogy nincs egyetlen olyan hatóság sem, amely közbelépne és azt mondaná, hogy „asszonyom, önnek ehhez engedélyre van szüksége!”” – mondta Thomas. „Ezért fontos, hogy mindenki megbízható forrásokból informálódjon és senki se mondja kisgyerekes szülőknek, hogy ezzel kezeljék a gyerekeiket.”

Csak egyetérteni lehet Thomas álláspontjával.