Ápolatlanok, hangosak, hozzánk érnek – hol a határ elviselhetetlen utastárs-kategóriában?

Mint megírtuk, egy, az ausztráliai Brisbane-ből Sidney-be tartó Tigerair-járaton az egyik női utas arra panaszkodott, hogy igen különös utastársat fogott ki. Szomszédja, egy a húszas éveiben járó, lófarkas férfi, aki alkoholtól bűzlött, és az egész utat napszemüvegben és fülhallgatóban töltötte, nem sokkal az érkezése után elkezdte a nemi szervét simogatni, és ez a foglalatoskodás az útja legnagyobb részét kitöltötte. Egy másik repülőúton egy másik utastárs húsz percen keresztül simogatta a mellette ülő nő lábát, aki rémülten tűrte a zaklatást, mert még durvább reakciótól tartott. Végül ki tudott menekülni a vécére – írja a Daily Mail.

Nincs mese, a repülőgépen oda kell ülnünk, ahová a jegyünk szól, akár tetszik a mellettünk ülő, akár nem. Pedig nagyon nem mindegy, hogy ki mellett töltünk el hosszú órákat. Az egyik legjobb barátnőm Sydney és Budapest között szokott repkedni, szóval elég sokat utazik egyhuzamban, még az átszállások ellenére is. Hát, neki sincs mindig szerencséje…

A legutóbbi utazásnál egy olyan pacák ült mellettem, aki gyorsan berúgott, és éktelen horkolás mellett el is aludt. Ezzel még nem is volt semmi gond, bedugtam a fülem, és én is megpróbáltam aludni. Nem nagyon ment, tekintve, hogy a pasi feje állandóan az én vállamon landolt, és egyre kínosabb volt, mert meg sem rezdült. Amikor már vagy tizedszer bicentettem vissza a fejét, akkor elfogyott a türelmem. Ráadásul annyira közel volt, hogy a borgőzős lehelletét is éreztem. Szóltam az utaskísérőnek, aztán együtt felkeltettük, és elnézést kért. Ez vigasztalt kicsit, de fél óra múlva már ugyanúgy a vállamon feküdt, azon a ponton feladtam. Kárpótlásul viszont az átszállás után egy világhírű kosaras mellett ültem, aki nemcsak jó pasi volt, de iszonyú kedves is, és remekül elbeszélgettünk. Döntetlennek értékeltem ezt az utazást, és napirendre tértem a dolgok felett. Visszaúton egy kisfiú piszkált tíz órán keresztül, átmászott rajtam percenként, bökdösött a játékaival, és úgy általában az agyamra ment. Az a helyzet, hogy nem rajongok úgy általában a gyerekekért, a cuki kölyköket szeretem, de ez a gyerek rohadt idegesítő volt. Hiába vetettem neheztelő pillantásokat a szüleire, eszük ágában sem volt rászólni. Maradt a magamra erőltetett nyugalom.