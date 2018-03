„Vágyaik a hajléktalanoknak is vannak” – Hajnóczy Soma varázslattal segített

„Sokkal jobb úgy csinálni valamit, hogy van üzenete, méghozzá olyan, ami valamilyen fontos társadalmi problémára hívja fel a figyelmet. A hajléktalanokkal sokan nem tudnak mit kezdeni, többnyire nem is szeretik őket, pedig közülük sokan önhibájukon kívül kerülnek az utcára, és onnan nagyon nehéz visszakerülni. Egyikük sem küldött el minket, nagyon örültek a varázslatnak, és a videó nyilván csak egy része annak, ami ott és akkor történt” – mesélte Hajnóczy Soma az NLCafénak. „Mindenkinek vittünk ételt, hőtartó fóliát, és a varázsolt pénzen kívül is hagytunk ott pénzt. És persze beszélgettünk is velük, talán ennek örültek a legjobban, hiszen az emberi szó, az odafordulás hiányzik a legjobban ezeknek az embereknek. Szeretném azt üzenni, hogy bánjunk emberségesebben a hajléktalanokkal. Örülök, hogy rengetegen megnézték a videót, és végül nem igazolódott be a félelmem: az emberekből empátiát váltott ki a dolog.

Főleg a második rész, amikor a titkos vágyukat teljesítettem, hiszen mindenki megkapta azt, amit kért. A média, az internet, a hírnév fontos eszköz, amivel segíthetek, és remélem, hogy többen megállnak ezentúl beszélgetni az utcán élőkkel. Magánemberként is fontosnak tartom ezt, hazafelé gyakran megállok beszélgetni egy nővel, aki ott szokott ácsorogni, ahol én lakom, és sokszor segítek is neki. De előfordult már az is, hogy beszélgettem egy hajléktalannal, aki az üzlet előtt állt, és megkérdeztem tőle, hogy mit vegyek neki, mire lenne szüksége. Ő félénken kért néhány dolgot, én meg egy hirtelen ötlettől vezérelve neki is bevásároltam, pont ugyanúgy, mint magamnak. Ő is örült, én is boldog voltam, ez a lényeg, adni ugyanis – bármilyen közhelyes is – jó dolog. Sokszor megyek a Bátor Táborba is bűvészkedni, járok kórházakba, de alapvetően én azért bűvész vagyok.”

Mikor arról kérdezem, hogyan készül egy-egy ilyen trükkre, nevet, és csak annyit mond: ez varázslat.

A varázslat nem az én kezemben történik, hanem az emberek fejében, legyen ennyi elég. Pénzt varázsolni hajléktalanoknak kézenfekvőnek tűnhet, de annyit elmondok, hogy nem volt beépített ember, nem volt semmi előre megbeszélve, és a reakciók is igaziak voltak.

Soma azt is elárulta, hogy a következő nagy feladat az az Illúzió mesterei lesz, amely egy tíz alkalomból álló fellépéssorozat, ahol nemcsak szerepel, de ő az egyik fő szervezője is az eseménynek. A nemzetközi bűvészgála négy éve indult el, és a tíz előadásra összesen hétezer ember jön majd el – már hónapokkal ezelőtt elkelt az összes jegy. Soma idén a Győri Filharmonikusokkal lép fel: élő zenére fog varázsolni, ami nagyon régi vágya volt.

„A zene nagyon fontos szerepet játszik az életemben, már csak azért is, mert az édesapám és a nagybátyám a Kontroll Csoport tagjai voltak, így zenészcsaládból származom.”