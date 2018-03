10+1 tudós nő, akikről biztos, hogy még sosem hallottál

A vegyész, aki legyőzte a leprát

Alice Ball-nak nem adatott túl hosszú élet: mindössze 24 évet élt, de ez elég volt hozzá, hogy leszámoljon kora egyik rettegett betegségével. Vegyésznek tanult és fiatal kora ellenére, első afro-amerikaiként szerzett mesterdiplomát a University of Hawaii-on. Ő volt az első nő is, aki ott diplomázhatott. Tehetségét jelzi, hogy fiatal kora ellenére professzori címet is elért, szintén ezen az egyetemen.

Legfőbb tudományos munkásságának tekinthetjük, hogy megoldást talált a lepra gyógyítására. Már korábban is ismert volt, hogy a chaulmoogra nevű növényből sajtolt olajjal kezelni lehet a leprát, de a folyadék túl sűrűnek bizonyult ahhoz, hogy megfelelően lehessen adagolni. Alice Ball volt az, aki rájött, hogyan lehet a sűrű olajat hatékonyan alkalmazható terápiás szerré alakítani a kémia segítségével. Ezzel tudtán kívül hozzájárult egy spanyol szellemváros létrejöttéhez.

A NASA titkos fegyverei

A 2016-os év egyik nagy filmsikere volt a NASA berkein belül dolgozó fekete nők történetét bemutató A számolás joga című életrajzi dráma, amelynek központi alakja az a Katherine Johnson volt, aki többek között John Glenn földkörüli pályájának kiszámításával járult hozzá az űrversenyhez. Rajta kívül meg kell említeni Dorothy Vaughant és Mary Jacksont is, akik szintén az űrkutatási ügynökség munkatársai voltak, A számolás joga őket is bemutatja.

Nem szól azonban a film Annie Easley-ről, aki rakétamérnökként a NASA Centaur nevű szoftverét fejlesztette ki. A Centaurnak óriási szerep jutott a rakéták kilövése során, segítségével pedig a NASA pillanatok alatt beérte az űrversenyben előttük járó szovjeteket. Sőt, Easley fejlesztésének a holdraszállásban is nélkülözhetetlen szerep jutott, szomorú, hogy nevét ma már szinte alig ismeri valaki.

Aki legyőzte a szegregációt

Mamie Phipps Clark társadalomtudományokkal foglalkozott, munkásságának pedig hatalmas szerepe van a szegregáció káros hatásainak bizonyításában. Híressé vált kísérletében Clark fehér, illetve fekete bőrű játékbabákat adott a vizsgálatban részt vevő gyerekeknek, majd megvizsgálták, hogyan viszonyulnak a kicsik a játékokhoz. Megállapították, hogy a fekete gyerekek is inkább a fehér babákat választották, ezzel a felfedezéssel pedig bizonyítani tudták, hogy a szegregáció negatív hatással van a más etnikai hátterű gyerekek önképére. A kutatásnak kulcsfontosságú szerepe volt az 1954-es Brown v. Board of Education nevű legfelsőbb bírósági perben, amely alkotmányellenessé tette a faji alapú elkülönítést az amerikai iskolákban.

Az első afro-amerikai nő az űrben

Mae Jemison neve talán ismerős lehet azoknak, akik tavaly megvásárolták a NASA tudós nőit bemutató LEGO-készletet, a most 61 éves nő ugyanis egyik azoknak, akiket apró játékfigura formájában örökített meg a dán cég. Mae Jemison rá is szolgált erre a megtiszteltetésre: 16 évesen már a Stanford egyetemen tanult, 1987-ben pedig az Endeavour űrsikló fedélzetén utazott a világűrbe, ahol tudományos kísérleteket folytatott. Ha pedig ez nem lenne elég menő, a kilencvenes években a Star Trek című sorozatban is szerepelt, természetesen a legénység tagjaként.

Fizikoterapeutából írásszakértő

Bessie Blount Griffin a második világháború sebesült katonáival dolgozva jött rá, hogyan könnyíthetné meg a végtagjaikat elvesztő katonák életét. Kidolgozott egy módszert, amelynek segítségével a hasonló sérüléseket elszenvedő veteránok könnyebben el tudták látni magukat. Az amerikai veteránügyi hivatalt azonban nem érdekelte a színesbőrű nő találmánya, aki végül a francia kormánynak adta el a szabadalmát.

Élete második felében pedig egy teljesen új területre kalandozott el és írásszakértővé képezte ki magát. Jegyzeteiben új módszereket talált ki hamisított dokumentumok azonosítására és elismert bűnügyi írásszakértővé is vált.

Nélküle kevesebbet tudnánk a gyerekekről

Flemmie Pansy Kittrell nemzetközileg elismert táplálkozási szakértő volt, aki alaposan felforgatta a gyermekfejlődéssel foglalkozó szakemberek világát. Ő volt az egyik első szakember, aki felhívta a figyelmet az otthoni környezet fontosságára a gyerekek fejlődését illetően. Emellett világszerte utazgatva tárgyalt különböző szakértőkkel – többek között Libéria kormányával is – az alultápláltság elleni harc részeként. Táplálkozással kapcsoaltos ajánlásai gyökeresen átalakították a mezőgazdasági ipart. Ő volt emellett az első afro-amerikai nő, aki táplálkozástudományból PhD-fokozatot szerzett.

A hangrobbanások királynője

Christine Concile Mann Darden szintén a NASA emberi számítógépei közül került ki, Katherine Johnsonhoz hasonlóan. Ő végül nem röppályákat számolgatott, hanem a NASA úgynevezett Sonic Boom munkacsoportjának a vezetője lett. Kollégáival együtt azt kutatta, hogyan lehet előre jelezni és csökkenteni a hangrobbanások okozta zajszennyezést, illetve az ózonrétegre gyakorolt káros hatásokat. Emellett pedig több mint 50 tudományos értekezést írt, többek között a hangrobbanások tulajdonságairól és a szuperszonikus sebességnél tapasztalható áramlástani jelenségekről.

Nélküle nem lenne ma CSI

Betty Harris 1940-ben született és Mae Jemisonhoz hasonlóan 16 éves volt, amikor beiratkozott a Southern University-re. A robbanószerek kutatásával foglalkozott, így találta fel azt a tesztelési módszert, amelynek segítségével a laboratóriumon kívül, a való világban is lehetségessé vált a hasonló anyagok maradványainak azonosítása. Emellett együtt dolgozott az amerikai cserkészlányokkal (Girl Scouts), annak érdekében, hogy a fiatal lányok körében népszerűsítse a tudományt.