Csonttá fogyott a házi kedvencként tartott sivatagi róka, mert gazdája nem ad neki húst

Össztűz alá vették az állatvédők Sonia Saet, azt a spanyol állatjogi aktivistát, aki 2014-ben vett magához egy szaporítótól mentett sarki rókát, Jumanjit. A YouTube-on is meglehetősen aktív, fiatal blogger azt állítja, Jumanjit lelkiismeretesen gondozza, igaz, mióta örökbe fogadta, vegán étrenden tartja őt.

Csakhogy hiába állítja Sae, hogy Jumanjival a húsmentes étrend ellenére minden rendben, a rókáról készült legfrissebb fotók nem ezt mutatják. A képeken, melyeket Sae egyik barátnője készítette, jól látszik, hogy Jumanji az elmúlt két évben csontsoványra fogyott, és a szőre is hullani kezdett. Az állatvédők szerint mindez egyértelműen a vegán életmód következménye, szerintük elfogadhatatlan, hogy egy természetes közegében élve apró hüllőkkel, madarakkal és tojással táplálkozó ragadozó kizárólag macskakaján tengesse mindennapjait.

Azt egyébként Sae is elismeri, hogy Jumanjinak az utóbbi időben több komoly egészségügyi problémája is volt. A Facebook-oldaláról kiderült, hogy a rókát allergia miatt szőrhullással, részleges vaksággal és fogyás miatt is kezelték. „Sonia tesz azokra az állatorvosokra, akik azt tanácsolják neki, hogy vizsgálja felül az állat étrendjét” – nyilatkozta Alice Natanya Moore, akinek Jumanjiról készült fotóit több mint 24 ezren osztották meg a napokban.

Az állatvédők azonban nem csak a közösségi média felületein háborognak Jumanji sorsa miatt: többen petíciót indítottak, mellyel köteleznék Saet arra, hogy ne erőltesse rá saját vegán életmódját a kedvencére. Csakhogy Sae a kritikák ellenére sem ad húst Jumanjinak.

„Az állatvédők azt gondolják, kínzom Jumanjit azzal, hogy olyan ételt adok neki, amiért nem kellett egy állatnak sem meghalnia. Pedig ez nem az. Az lenne az állatkínzás, ha állati eredetű táplálékot adnék neki” – mondja Sonia, aki elmondta azt is, Jumanji étrendjének összeállításában igyekszik odafigyelni arra, hogy megkapjon minden szükséges ásványi anyagot, nyomelemet, valamint fehérjét is.

