Viharos széllel birkózik a tavasz

Vasárnap az ország keleti felén többnyire erősen felhős lesz az ég, a Dunántúl nagy részén ugyanakkor délelőtt még általában napos idő várható, majd a déli óráktól ott is erősen megnövekszik a felhőzet. Néhol fordulhat elő kisebb eső, zápor. A délnyugati szél a keleti országrész kivételével többfelé megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, de a Dél-Dunántúlon egy-két fokkal melegebb is lehet, északkeleten viszont néhány fokkal hűvösebb valószínű. Késő estére 6 és 13 fok közé hűl le a levegő – írja a kiderul.hu.

Hétfőn napközben nyugat, délnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, a változóan felhős ég mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Reggel, délelőtt még keleten eshet, majd némi szünet után délután záporokra számíthatunk. Egy-egy zivatar kialakulása sem kizárt. A délnyugati szelet nagy területen erős lökések kísérik, a Dunántúlon néhol viharos is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 20 fok között valószínű.

Kedd tipikusan tavaszi nap lesz, erősebben és gyengébben felhős időszakok egyaránt lesznek, több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Elszórtan alakulhat ki záporeső. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.

Szerdán jellemzően közepesen felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Helyenként eső, záporeső előfordulhat. Az északnyugati, északi szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 14 fok között valószínű.