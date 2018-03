Imádni valóan gonosz a Grincs első előzetese

Bár a karácsonyi hajrá így kora tavasszal még nagyon messzinek tűnik, ez Hollywoodot a legkevésbé sem érdekli: máris bemutatták az első előzetest A Grincs című animációs filmhez. Dr. Seuss klasszikus meséjét utoljára 2000-ben filmesítették meg, akkor Jim Carrey bújt a karácsonyt mindennél jobban gyűlölő, morcos mesehős bőrébe.

Most az Illumination Entertainment (Gru, A kis kedvencek titkos élete) készít animációs filmet a meséből, a címszereplő eredeti hangja pedig a Sherlockból és a Doctor Strange-ből is ismert Benedict Cumberbatch lesz. A filmet december 6-tól vetítik a magyar mozik, de az már az első előzetes alapján látszik, hogy az imádni valóan utálatos Grincsen most is nagyon jól fogunk szórakozni.

Kattints a lejátszásra!