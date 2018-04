A legszuperebb ajándékötletek a legjobb barátnődnek

Illatokkal kényeztetés

Ma már elképesztő választékban szerezhetünk be aroma diffúzorokat, különböző mesés, a citrusos, levendulás, trópusi gyümölcsös, vagy éppen limitált szériás illatkompozíciókkal. Választhatunk pálcikás, növényi olajos töltelékes verziót, vagy ha mélyebben a zsebünkbe nyúlnánk, akkor jöhet egy dizájnos, modern formavilágú elektromos diffúzor is.

Az alváshiányban szenvedőknek

Ma már mindenféle színben, anyagban készítenek az elalvást segítő, a fényeket kiszűrő szemtakarót, vagy más néven szemmaszkot. Puha pamut, selymes gyönyörűség, vagy éppen hűthető zselés betoldású modellek egyaránt vannak a drogériák polcain. Sőt, ha a kreativitás is szempont, akkor a vicces feliratok (Breath in, breath out, Princess at work!, stb.), vagy mintás (műszempilla, tigrisszemek) is szóba jöhetnek…

Örök emlék világjárónak

A kreativitás jegyében a világtérkép jó ötlet lehet annak a barátunknak, aki híres arról, hogy a világ országait egymás után keresi fel. Szerencsére már nem is kell feltétlenül saját magunknak barkácsolnunk egy speciális világtérképet, vagy nyomtatni egy saját tervezésűt feliratokkal, hiszen olyan verziót is kínálnak, ahonnan a megajándékozott maga kaparhatja le azokat az országokat, amelyeket már felkeresett. Ráadásul kitűnő fali dísz is!

Gyümölcsös kényeztetés

Az egészségtudatos barátnőknek, vagy éppen az immunerősítésre szorulóknak lehet remek ajándék gyümölcs infuser palack, amelyből többféle méretet, és persze rengeteg gyönyörű fajta dizájnt is választhatunk a boltok polcain és a világhálón. Praktikus, egyszerű használatú palackok belsejét a megajándékozott könnyen megtöltheti kedvenc, apróra vágott gyümölcseivel, így mennyei, ízesített vizes koktélt fogyaszthat a nap folyamán. Ráadásul egy adag vitamindús gyümölccsel akár 5 litert is meg lehet ízesíteni.

Kreatív színterápia

Bár a színezők trendje 2-3 évvel ezelőtt tetőzött, egy-egy érdeklődési körnek megfelelő, jól eltalált, vagy éppen kézműves kiadású színezőkönyvvel nagy örömet szerezhetünk. A mi kedvencünk a bor- vagy a finom italok iránt rajongó barátnőknek kiváló, stressztelenítő hatású boros színezőkönyv!

