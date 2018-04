A barátság rekorderei

A barátságok gyakran jönnek és mennek az életünkben, de vannak egy életre szóló kapcsolatot jelentő nagy találkozások is. Mi most olyan barátságokat mutatunk be, amelyek a maguk módján valamitől különlegesek. Megható, különleges, nagyvonalú vagy éppen vicces történetek következnek híres barátságokról.