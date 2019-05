Ezeket rejti a 6. Krémmánia Beauty Box + TESZT!

A Krémmánia egyik legnépszerűbb rúzsáról van szó, amelyre már több mint 370, zömmel dicsérő vélemény érkezett az oldalon. A dobozba egy gyönyörű bogyós árnyalat, a Roseberry Red került, amiről érdemes tudni, hogy:

színe kellően intenzív, az árnyalat maga pedig nyártól télig nagy kedvenc lehet.

nem szárítja az ajkakat egész napos viselés esetén sem.

A Carmex ajakápolók nemcsak a Krémmánián, de külföldi szépségoldalakon is rendre a kedvenc ajakbalzsamok között szerepelnek. A népszerű, kis sárga tubusos stiftből a gránátalmás változat került a Beauty Boxba, és eddig szinte kizárólag ötcsillagos értékelések érkeztek rá a Krémmánián. Érdemes tudni róla, hogy:

egészen pici mennyiség is elég belőle, hogy ápolja az ajkakat,

és még SPF 15 fényvédelemmel is bír.

21 krémmániás vélemény után is 4,38-as átlagon áll a magyar szépségmárka arcpermete, amely enyhe szőlőillattal ölel körbe, miközben hidratálja a bőrt. Ha még nem próbáltál arcpermetet, ígéretes kezdet lesz a Hélia-D terméke, ugyanis:

egyáltalán nem hagy ragacsos réteget maga után,

így a nyári melegben igazi társunk lehet, ha egy kis felfrissülésre vágyunk.

Nemcsak arcra, de karra, dekoltázsra is fújhatjuk , frissítő hatása jól fog esni.

nemcsak napközben, de sokan reggel, az arckrém előtt is fújnak belőle, hogy pluszhidratálást adjon bőrüknek.

A károsodott haj számára kifejlesztett sampon is teljes kiszerelésben került a dobozba. Az ígéretek szerint helyreállítja a hajkárosodás felszíni jeleit, valamint a hajszálak mélyére hatolva belülről táplál, ezáltal segít egészséges külsejűvé tenni a hajat mosásról mosásra. Tapasztalataink szerint:

kevés is elég belőle , hogy megfelelően tisztítsa a hajat,

ellenben ápolt, puha tapintású lesz tőle a haj.

, a könnyen zsírosodó hajat azonban könnyen lelapíthatja.

Ha valaki nem szereti az erősen mentolos fogkrémeket, ez a szegfűszeg- és borókabogyó-olajat tartalmazó fogkrém a kedvére való lehet. A krémmániás véleményezők is többségében pozitívan szólnak róla,

mint ahogyan abban is egyetértünk, hogy a tisztító hatása is rendben van.

, összességében ár-érték arányban kipróbálásra érdemes fogkrémet ismerhettünk meg.

Az argánolajat és sheavajat tartalmazó szappan izgalmas újdonság, amely a dobozzal egy időben debütál a Krémmánia oldalán is. A szappannak már a csomagolása is tetszetős, mint ahogyan az áttetsző papírba zárt illatozó tömb is. Érdemes tudni, hogy

a Beauty Boxba a szappan narancsvirág-illatú változata került, amely egy nagyon nőies, púderesen virágos illat, egyáltalán nem tolakodó az erőssége.

ugyanis amellett, hogy tisztít, , így tusoláshoz, fürdéshez is ideális. A dobozba a szappan nagy méretű, 100 grammos változata került, így sokáig élvezhetjük az egzotikus szappan jóságát.

A Krémmánia legnépszerűbb Oriflame-terméke is a dobozba került, a rózsaszín tégelyes balzsamra már 410, többségében pozitív érzékelés érkezett. A táskabarát méretű bőrápolóval kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy

Pozitívuma, hogy nincs benne illatanyag, így az extrán száraz bőrt nem irritálja,

, bevált nemcsak ajakápolóként, de kipirosodott orra, szárazabb könyökre, sarkakra, kézfejre is érdemes volt rákenni, valamint körömágyápolónak sem utolsó.

163 vélemény után is 4,57-es értékelésű ez a pipettás bőrápoló olaj, amely a márka legnépszerűbb terméke a Krémmánián. Az argánolajról jó tudni, hogy különösen ajánlott a környezeti ártalmaknak kitett bőr, haj és köröm ápolására. Segít pótolni az elveszett nedvességet, visszaadja a bőr és a haj egészséges fényét, intenzív ápolást biztosít. Vitaminokban és esszenciális zsírsavban (ómega-6) gazdag. Az Aromax terméke az argánolajon kívül

tartalmaz még E-vitamint, hidratáló és gyulladáscsökkentő összetevőket és C-vitamin-származékot is.

száraz arcbőrűek számára arcápolóként is helytállhat.

is helytállhat. Mivel nagyon kevés is elegendő belőle, a dobozba került normál kiszerelést sokáig használhatjuk tetőtől talpig, ahová csak szükséges.

A biokozmetikumokat gyártó magyar márkától a dobozba egy szemkörnyékre, arcra és dekoltázsra is használható szérumújdonság került. A Krémmánia csapata is kíváncsian várja a véleményeket, vajon a Beauty Box-tulajdonosok is hasonló tapasztalatokat szereznek-e, mint mi, miszerint

a nagyon igényes, pumpás kiszerelés éppen megfelelő mennyiséget adagol,

állagának köszönhetően könnyen eloszlatható, pár perc alatt beszívódik a bőrbe,

száraz és/vagy érett bőr számára remek bőrápoló lehet, amit az ajánlás szerint 4-8 hétig, kúraszerűen érdemes használni.

A vegán kozmetikai márkától egy utazóméretű tusfürdő került a Beauty Boxba, amelynek különlegessége az is, hogy újrahasznosított műanyagból készült a flakonja. Érdemes tudni a tusfürdőről, hogy

állaga nem tipikus tusfürdős, annál krémesebb, így extra habzást nem kell tőle várni.

, így extra habzást nem kell tőle várni. Sokkal inkább olyan, mintha egy fluid fürdőkrémmel kennénk be testünket, amit persze gond nélkül lemoshatunk magunkról, miközben hidratálja és puhítja bőrünket.

A Krémmánián már a márka több tusfürdőjét is véleményezték, mindegyik esetén megemlítve, hogy valóban nem szárította a bőrt.

Egy érzékeny és nagyon száraz bőrre való arckrémet is találhatunk a dobozban, a hialuronsavval gazdagított krém 10% glicerint is tartalmaz, valamint többféle bőrpuhító összetevővel is gazdagított. Az arckrém ezenfelül

nem mitesszerképző ,

és sminkelni is jól lehet rá.

, és sminkelni is jól lehet rá. A krémmániás vélemények szerinti kis mennyiség is elég belőle, bár ezt érdemes kitapasztalni, hiszen bőrtípusfüggő dolog.

A pirosító duó igazi táskabarát sminktermék, amely egy világosabb és egy sötétebb arcárnyalót tartalmaz, hogy kontúrozni és kiemelni is tudjuk arcunk részleteit. Érdemes tudni róla, hogy