Felfedjük a titkot: ezeket rejti az 5. Krémmánia Beauty Box

A Krémmánia Beauty Box ötödik kiadásának tartalmáról rántjuk le a leplet. Mi már kiörömködtük magunkat a szuper kozmetikumok láttán, és biztosak vagyunk benne, hogy nektek is kedvetekre lesznek.

A limitált szériás szépségdoboz még csak november 16-a óta kapható, de ha megtetszett a tartalma, érdemes villámgyorsan kattintani, hiszen várható, hogy ez is épp olyan gyorsan elfogy, mint a korábbi dobozok. Ez persze nem csoda, hiszen szuper kozmetikumok kerültek bele, az ára pedig a fele sem annak, amennyibe kerülnének: a termékek összértéke több mint 14 310 Ft lett, ára azonban csak 6590 Ft.

Lássuk hát, miket rejtenek a dugig tömött beauty boxok:

Ara – kulcstartó

A már emlegetett meglepetés nem kozmetikum, hanem egy szuper hasznos kiegészítő, jelesül egy fém kulcstartó, amiben praktikusan egy bevásárlókocsikhoz használható érme van elrejtve. Biztosak vagyunk benne, hogy a tetszetős, szív alakú ARA kulcstartó mindenki kulcscsomójára felkerül, hiszen ki ne bosszankodott volna már az ABC parkolójában, hogy egy kóbor százforintos sincs nála.

Az utazó kiszerelésű kozmetikum kategóriájában a Krémmánia egyik legnépszerűbb terméke, amely 155 véleményezés után is 4,59-es átlagos értékeléssel büszkélkedhet. Persze nem véletlenül: a visszajelzések alapján nemcsak a felesleges faggyút szívja fel a hajról, hanem a frizurát is frissen mosott hatásúvá varázsolja, a finom cseresznyeillatáról nem is beszélve. Rohanós reggeleken tökéletes választás!

Az ikonikus, krémmániások körében is felkapott Bio-Oil egy speciális bőrápoló olaj, melynek alkalmazása segít javítani a hegek, a striák kinézetét, de öregedő és vízhiányos bőr ápolásában is hatásos. Állítólag olyan celebek is használták már, mint Kate Middleton vagy Kim Kardashian. Gazdag A- és E-vitaminokban, növényi kivonatokban, hatékonysága miatt a kismamák körében is népszerű.

Bekerült a dobozba a B.U. idén megjelent illatújdonsága is, amelyben a virágok frissessége és a gyümölcsök édeskés illata egyszerre van jelen. A márka dögös, érzéki illatát utazó méretű dezodor formájában találjátok meg, illatjegyei a piros gyümölcsök, a jázmin és az ibolya.

Ez a kellemes mandulaillatú, természetes olajokban gazdag díjnyertes olaj igazi gyorssegély lehet a körömágy bőrének és a körmöknek a szeles őszi napokon. A krémmániás vélemények szerint is remekül ápol, és csodaszéppé teszi a manikűrt, valamint kenegetni is igazi élmény.

Mostanság hatalmas hype övezi az aktív szenet tartalmazó termékeket, a Krémmánia Beauty Boxból sem hiányozhatott egy ilyen összetevőjű készítmény. A Dr. Organic fehérítő hatású fogkrémje az ígéretek szerint mindent tud, ami elvárható: extrán fehérít, hat a fogszuvasodás ellen, és még az ínyt is nyugtatja. Íze intenzív mentolos, és igen, a színe szénfekete.

A hűvösebb idő beköszöntével nincs az a bőr, amelynek az extra hidratálás ne tenne jót, a Himalaya Herbals arckrémje pedig pontosan ebben segít. Intenzív, mélyreható táplálást biztosít egész éjszaka, és segít helyreállítani a bőr nedvességtartalmát. A Krémmániára érkezett vélemények alapján gyorsan beszívódik, nem hagy filmszerű réteget maga után, illata lágy, állaga könnyű. Kombinált bőrűeknek is bevált, szépen hidratálta a szárazabb részeket, miközben T-vonalban sem csillogott ki tőle a bőr.

Kíméletes, mindennapos használatra ajánlott arcradír, mely segít eltávolítani a mitesszereket és az elhalt hámsejteket. A krémmániás vélemények szerint alaposan tisztít, és nagyon friss, puha bőrt hagy maga után. Egészen kevés is elegendő belőle, így a tubus tartalma nagyon kiadósnak számít. Kellemes, virágos tisztaságillata van, nem tolakodó; színe áttetsző, amelyben jól kivehetőek a picike, fehér radírozó szemcsék.

Cukros, rózsaszín és annyira enni való, hogy legszívesebben beleharapnánk. A Krémmánián már több mint ötvenen mondtak róla véleményt, legtöbbjük maximális pontszámmal illette. Nemcsak az illata isteni, de könnyed állagának köszönhetően gyorsan beszívódik, jól hidratál és a legkisebb táskákban is gond nélkül elfér. Ráadásul a csomagolása is csajosan csini.

Egy jó minőségű testápoló alapdarab minden fürdőszobában, és az Uriage selymes, könnyű állagú testápoló teje pont ilyen. Ígérete szerint azonnal hidratálja és táplálja a bőrt, ultrakomfortos textúrája pedig gyorsan felszívódik, nem hagy ragadós érzetet. A dobozba egy teljes értékű kiszerelés került bele, így könnyed, légies illatát és hidratáló hatását hosszan élvezheti minden Beauty Box-tulajdonos.

Az olívaolaj-tartalmú samponra a Krémmánián is csupa pozitív visszajelzés érkezett, melyek szerint gyengéden tisztítja a hajat és a fejbőrt, a hajtömeg egészségesebb és ápoltabb lesz használatától. Kevésbé habzik, mint egy átlagos sampon, hatását azonban ez mit sem befolyásolja. Illata frissítő, amelyet a hajmosást követően is hosszan érezhetünk.