II-es típusú éhezés, avagy a modern kori nagy „világjárvány”

Vesszőparipám, és szerencsére mára sokakat foglalkoztat a szervezetünkben egyre korábban jelentkező tápanyaghiány kialakulása. Az érintettek száma nemcsak ugrásszerűen nőtt, de a hiánybetegség mértéke is súlyosbodott az elmúlt évek alatt. Ezt a jelenséget a szakirodalom sokszor II-es típusú éhezésnek is nevezi. De miről is szól ez?