Eláruljuk a titkot: ezeket rejti az új Krémmánia Beauty Box

A szépségdobozba ez alkalommal is tíz termék került, amelyek közül nem kevesebb, mint hét normál kiszerelésben, míg három utazó méretben érkezik. A kozmetikumok mellett találhatunk még kedvezményes kupont a Prokop Kata Sminkakadémiától és termékmintát a Happyskintől, valamint egy hasznos kis leírást arról, hogy az egyes készítményeket hogyan érdemes használni, mire valók.

Ez egy testápolónál talán nem nagy kérdés, de azért azt esetében is érdemes tudni, milyen fő összetevői vannak, amelyekre készítőik a hatását alapozzák. A termékek összértéke bolti vásárlás esetén 17 ezer forint fölött lenne, így a 4990 forintos ár idén is nagyon megérősre sikeredett.

És akkor jöjjenek a Krémmánia Beauty Box Hungarian Edition kozmetikumai:

Helia-D Intenzív hidratáló kézkrém avokádó olajjal

Kellemes, nem tolakodó illatú kézkrém, ami villámgyorsan beszívódik a bőrbe és semmilyen ragacsos érzetet nem hagy. Nem kell, hogy tél legyen ahhoz, hogy száraz legyen a kezünk, elég, ha elmosogatjuk a tegnap óta felgyűlt kupac tányért, máris érezhetjük a krémezés hiányát. Ez az avokádóolajos kézkrém alkalmas lehet rá, hogy anélkül ápolja kezeinket, hogy a meleg időben kellemetlen, “zsíros” réteget hagyna rajtuk. A Krémmánia oldalán is nagyon jó vélemények érkeztek rá, az ötös értékelős skálán pedig 4,6-os átlagos pontszámon áll, ami dicséretes.

Helia-D Micellás sminklemosó és hidratáló arctisztító kendő

24 darab kendőcskét rejt a csomagolás, amelyek alaposan, de nem csöpögősen vannak átitatva a hatóanyagokkal. Az arc- és szájsminkeket nagyon jó leszedi, hatékonyságát a Krémmániás vélemények is megerősítik, szemsmink esetén a szempillaspirálokkal meggyűlhet a baja. Összességében kellemes illatú, micellás sminklemosó kendő, ami utazások alkalmával jó szolgálatot tehet, de hétköznapokon is érdemes kezünk ügyében tartani: visszafogott, nappali sminket pikk-pakk eltávolít, így gyors délután arctisztítóként is funkcionálhat.

Happyskin Soft bőrnyugtató testápoló aloe verával

Egészen különleges, talán tojáslikőrre emlékeztető illata van, amely felkenve púderes, natúr illatba megy át. Natúr kozmetikum révén persze semmi illatanyag nincs benne, természetes összetevőinek köszönheti orrunk, amit érez. Az pedig, hogy parabénmentes, vegán és szintetikus színezékmentes, szinte mondani sem kell. Állaga tejszerű, picit sárgás, amiből felkenve semmi sem látszik. Gyorsan felszívódik, érezhetően táplálja a bőrt. A Beauty Boxba egy 50 ml-es utazó méret került.

Yamuna Hidratáló arctej

Normál kiszerelésben érkezik a Yamuna arctisztítója, ami egy könnyű emulzió. Tejfehér, állaga krémes, de nagyon könnyed. Mindennapos arctisztításhoz kifejlesztett arctej, aminek használata után jóval kevésbé érezhető a húzódó, száraz érzés, ez valószínűleg emolliens tartalmának is köszönhető, amelyekből többet is találhatunk az összetevőlistában. SLS- és alkoholmentes, továbbá nem tartalmaz mesterséges színezékeket sem.

Biola Bio mandulás peeling & maszk

Mandulahéj őrleményt is tartalmazó, zöldes színű, zselés állagú arcradír, amely hatékonyságát akkor fejti ki a legjobban, ha maszkként használjuk. Enyhén nedves arcbőrre felvíve finoman oszlassuk el, ügyelve rá, hogy semmiképp se dörzsöljük vele arcunkat. Az őrlemény és a többi tisztító összetevő így is tenni fogja a dolgát. 15-20 percig hagyjuk rajta, majd szintén nagyon gyengéd mozdulatokkal mossuk le, végül hidratáljuk bőrünket. Hetente, kéthetente elegendő használni, így a dobozban található 50ml-es kiszerelés sokáig elegendő, kiadós mennyiségnek ígérkezik.

Dr. Hazi Ageless Beauty vitality oleogel

Bőrápoló olajokban gazdag géles-olajos állagú bőrápoló, amely A-, E- és C-vitaminokat is tartalmaz. A Beauty Boxba egy 5 ml-es, pumpás utazó méret került, amelyből egy pumpálásnyi mennyiséget is elegendő lehet arcunkon eldolgozni, így még a pici kiszerelést is sokáig tudjuk használni. Elsősorban a száraz, érett bőrre való készítmény, mely 9 különböző ápoló olajat tartalmaz. Illata virágos, természetes.

Prokop Kata Sminkakadémia Selyemfény szemhéjpúder

A 3g-os kiszerelésű szemhéjpúder mono praktikus, csavaros kupakos kis tégelyben érkezik. Roppant finom állagú, púderes sminktermék világos, barackos-bézses színben, ami lágy csillogást kölcsönözhet nem csak szemhéjunknak, de akár highlighterként is használhatjuk. Inkább fényt ad bőrünknek mint színt, ami miatt a természetes, nappali sminkeket kedvelők igazán megszerethetik a Prokop Kata Sminkakadémia vadiúj termékét, de egy komolyabb sminknek is professzionális ragyogást tud nyújtani más termékekre építve.

Aromax Liposzómás Hyaluron szérum

Eddig nagyon jó értékelések érkeztek a Krémmánián is erre a szérumra, mely arcunk hidratálásában igyekszik hathatós segítséget nyújtani. A pipettás kiszerelésű készítményből elegendő 1-2 cseppet eloszlatni arcunkon, így a 20 ml-es mennyiség nagyon sokáig elegendő. Hidratáló funkciója mellett bőrfeszesítő összetevőt is tartalmaz, valamint nagy mennyiségben aloe vera kivonatot, ami mint tudjuk, bőrnyugtató, gyulladáscsökkentő hatásokkal is bír.

Ilcsi Ichtiolos korrektor

Az Ilcsi márka egyik legnépszerűbb kozmetikuma is bekerült a Beauty Boxba, amelyre a Krémmánián is nagy számban érkeztek már pozitív vélemények. A pattanásokat, komedókat nem csak elfedi, de közben nyugtatja is a bőrt, elősegítve azok mielőbbi eltűnését. Szárító, nyugtató, összehúzó hatásokkal bír, gyantázás után még a szőrtüszőkre is tehetünk belőle, hogy a gyulladást megelőzzük. Egész vékony rétegben is jól fed és könnyedén sminkelhetünk is rá. A dobozba a normál, 12 ml-es kiszerelés került bele.

PomPom Erdei szamóca ajakápoló

Végül egy csodafinom, rágóillatú ajakápoló, ami méhviaszt, shea vajat, sárgabarackmag olajat, valamint édes mandula olajat is tartalmaz, hogy ajkaink pihe-puhák és ápoltak legyenek. Lágy, rózsás színe van, felkenve finom fényt is kölcsönöz szánknak. Egyszer átkenve is kellő ápolást nyújt és rúzs alá is kellemes használni.