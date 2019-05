Kenjem? Ne kenjem? Arcra való fényvédőket teszteltünk

Új sorozatunk első részében a normál fényvédőket vettük górcső alá, szám szerint tizenegyet, minden árkategóriából kiválogatva a legizgalmasabbakat.

Babor – Repair Cellular Protecting Balm (SPF 50)

Típus és fényvédelem: Széles spektrumú (UVA- és UVB-sugárzás ellen is védő) kémiai fényvédő, SPF 50.

Állag: Könnyed, krémes állagú.

Tapasztalat felvitelkor: Állagának köszönhetően nagyon könnyen eldolgozható volt, érezhetően gyorsan felszívódott, és semmilyen ragacsos érzés nem maradt utána.

Erőssége: Kombinált bőrömön is nagyon jól bírta a strapát, nem csillogott ki idő előtt, pici púderezésre csak ebéd után volt szükség, ezért nagyon elégedett voltam vele. Sminkelni tökéletesen lehetett rá, nem mászott le az alapozó tőle, semmilyen kellemetlen plusz réteget nem képezett a bőrömön.

Extra: Leírása alapján anti-aging hatással is bír, de ennél számomra fontosabb volt, hogy szuperek a fényvédő összetevők, többféle hidratálót is tartalmaz, nincs benne illatanyag, és még az adagolója is pumpás. Nekem ennél több nem kell.

Mire figyelj: Őszintén szólva nem tudok ilyet kiemelni, számomra megfelelő volt a készítmény minden tekintetben.

GIGI – Sun Care Daily Protector (SPF 30)

Típus és fényvédelem: Széles spektrumú (UVA és UVB sugárzás ellen is védő) kémiai fényvédő, SPF 30.

Állag: Gazdag, krémes.

Tapasztalat felvitelkor: Bár sűrű krémről van szó, könnyen eloszlatható volt a bőrön, kellemes érzés volt felvinni. Illata könnyed, citrusos, felvitelt követően gyorsan elillan.

Erőssége: A fényvédő száraz és normál bőrre ajánlott, az én kombinált bőrtípusomnak valóban kicsit sok volt, de ez nem a krém hibája. Sőt, napsütéses huszonpár fokban még így sem csillogtam ki tőle vállalhatatlanul, a megfelelő bőrtípuson pedig szuperül működhet.

Extra: A fényvédők mellett többféle hidratálót, bőrnyugtató és antioxidáns összetevőket is tartalmaz, így akár aláhidratálás nélkül is használhatjuk.

Mire figyelj: Sminkelés előtt érdemes pár percet várni, hogy megfelelően beszívódjon, utána mehet minden a megszokott módon. Szépen megfér az alapozóval, arcárnyalóval.

Uriage – Bariésun Anti-Brown Spot Fluid (SPF 50+)

Típus és fényvédelem: Széles spektrumú (UVA- és UVB-sugárzás ellen is védő) kémiai fényvédő, SPF 50+.

Állag: Híg, fluid jellegű.

Tapasztalat felvitelkor: Állagának köszönetően gyorsan, könnyedén eldolgozható volt. Gyorsan felszívódott, így a sminkeléssel nem kellett sokat várni.

Erőssége: Napközben sem csillogott ki gyorsabban vagy jobban a bőröm T-vonalban, mint máskor, ez számomra nagyon fontos volt. Fényvédő erejének köszönhetően nyaralásra is ideálisnak tartom.

Extra: Használatával megelőzhetjük a barna foltok megjelenését, és a pigmentfoltok halványítását is segíti. Illatanyagmentes és nem tartalmaz mitesszerképző (komedogén) összetevőket sem.

Mire figyelj: Nagyon jó kis fényvédőnek ismertem meg, ami kombinált bőrömön remekül működött, aláhidratálást csak nagyon könnyed formában igényelt.

Maria Galland – Protective Care For Face And Body 196

Típus és fényvédelem: Széles spektrumú (UVA- és UVB-sugárzás ellen is védő) kémiai fényvédő, SPF 25.

Állag: Könnyű, krémes állagú.

Tapasztalat felvitelkor: Könnyen kenhető, gyorsan felszívódó krém, még arcon is nagyon kellemes érzetet kelt. Nem hagy nyomot, egyenletesen bemasszírozható a bőrbe. Önálló arckrémként is használható.

Erőssége: Azt tudja, amit egy luxus napozótól várunk. Nem tapad, nem ragacsos, a napozás melletti sportoláshoz, mozgáshoz is ideális.

Extra: A „Könnyű Emulziós Technológiának” köszönhetően tökéletesen felszívódik a bőrön. Az ígéretek szerint bioaktív összetevői segítenek az UV-fény okozta öregedés nyomait csökkenteni. Nagyon finom illatú.

Mire figyelj: Közepes fényvédő hatással rendelkező krém, ezért érdemes naponta többször is használni. Nyaralásra erősebb szükséges, de városban, hétköznapokra egész éven át jó szolgálatot tehet. Használata alapján csak javasolni tudom, nagyon szuper krém.

Yves Rocher – Solaire Peau Parfaite Anti-Aging Care (SPF 50)

Típus és fényvédelem: Széles spektrumú (UVA- és UVB-sugárzás ellen is védő) kémiai fényvédő, SPF 50+.

Állag: Finom, lágyan krémes.

Tapasztalat felvitelkor: Könnyen felvihető, nem kell belőle sok, nem ragacsos, nem csillogó, szinte azonnal hidratál. Érezhetően üdébb, feszesebb lesz tőle a bőröm.

Erőssége: Tényleg hatékony védelmet nyújt az 50 faktor, a napsütéses Balaton-parton körülbelül hat óra után sem égett le az arcom, de nem jelentkezett kisebb húzódás, bőrpír sem – mindezt úgy, hogy nem éreztem, hogy bármi is lenne a bőrömön. Ha tényleg leheletvékonyan viszem fel, és hagyom beszívódni, az alapozóval és a púderrel is tökéletesen működik: kényelmes, nincs tőle olyan érzésem, hogy nem kap levegőt a bőröm.

Extra: Hatóanyaga a tengerparti iringó, ami egyszerre védi ki a káros napsugarakat, és stimulálja a bőrsejteket. A csomagoláson szerepel, hogy a sötét bőrfoltok ellen is hatásos, és a szemkörnyék területét nem szabad bekenni vele. Nincs benne színezék, parabén, sem kőolajszármazék.

Mire figyelj: Javaslom, vásárlás előtt mindenki szimatolja meg a krémet, mert lehet, hogy a „nyárillatával” nem sikerül megbarátkozni.

NUXE – Créme Fondante Haute Protection Melting Cream High Protection

Típus és fényvédelem: Széles spektrumú (UVA- és UVB-sugárzás ellen is védő) kémiai fényvédő, SPF 50+.

Állag: Sűrűbb, de kellemes állagú.

Tapasztalat felvitelkor: Könnyen felvihető és eloszlatható a bőrön. Felvitelt követően enyhén csillog, ugyanakkor kellemesen hidratálta a bőröm.

Erőssége: Kiváló védelmet nyújt a napsugárzás ellen, egyúttal viselete kellemes. Ideális társ lehet nyaralás alatt, a strandon is.

Extra: Öregedésgátló sejtvédelmet és a sötét foltok megjelenésének megelőzését ígéri. Hatóanyaga a vízi jácint, ami egyszerre hidratál és nyugtat. Ezen felül fotostabil fényvédő összetevőt is tartalmaz, alkoholmentes, nem mitesszerképző (komedogén) és parabéneket sem tartalmaz.

Mire figyelj: Ha sminkeltem is, akkor működött a legjobban, amikor vékony rétegben vittem fel, és az alapozóra valamivel több púdert tettem. Sminkkel együtt maszkszerű érzésem volt tőle, de látványra tökéleteset nyújtott ekkor is. A vízi jácint illata nem biztos, hogy mindenki kedvence, vásárlás előtt érdemes megszagolni.

La Roche-Posay – Anthelios Shaka Fluide (SPF 50+)





Típus és fényvédelem: Széles spektrumú (UVA- és UVB-sugárzás ellen is védő) kémiai fényvédő, SPF 50+.

Állag: Nagyon híg, szinte tejszerű az állaga.

Tapasztalat felvitelkor: Könnyen kenhető és gyorsan felszívódik, nem hagy fehér, ragacsos réteget, kicsit olyan, mintha valamilyen por lenne benne, mint a C-vitamint tartalmazó krémekben; szemcsésnek tűnik, de nem zavaró.

Erőssége: Az arcom nem csillogott tőle, nem zsírosította, semmilyen kellemetlen tapasztalatom nincs vele, ha sminkelnék, könnyű lenne sminkelni rá.

Extra: Leírása alapján magas víz- és izzadtságállóság jellemzi, nem irritálja a szemet.

Mire figyelj: Jó kis fényvédő, kár, hogy került bele alkohol és illatanyag, anélkül azért szebbek lennének az összetevői.

Avon – Care Sun+ Multi Protection Moisturising Sun Lotion (SPF 50)

Típus és fényvédelem: Széles spektrumú (UVA- és UVB-sugárzás ellen is védő) kémiai fényvédő, SPF 50.

Állag: Hígabb, de krémes állagú.

Tapasztalat felvitelkor: Az illata enyhe, és szerencsére nem a tipikus naptejillat. Könnyen eloszlatható a bőrön, gyorsan felszívódik, de sminkelés előtt egy-két percet érdemes várni, utána szépen mehet rá az alapozó és minden más is. Ragacsos réteget nem hagyott a bőrömön.

Erőssége: Kellemes viselni, nem nehezítette el a bőrömet, és nem is csillogott ki tőle jobban, mint a megszokott fényvédőmtől, így e tekintetben abszolút elégedett voltam vele.

Extra: Arcra és testre szánt fényvédő, így sokkal nagyobb kiszerelésben érkezik, mint egy megszokott arckrém. Kenhetjük nyugodt szívvel, pláne, hogy árban is megfelelő.

Mire figyelj: Magas fényvédelme miatt ideális lehet nyaraláshoz, hosszabb napon tartózkodáshoz, nem valószínű, hogy kellemetlenül ragacsosak leszünk többszöri átkenés után sem. Mivel tartalmaz némi alkoholt és illatanyagot, mindennapos használatra az arcomra nem ezt választanám, testre viszont igen. Jó, ha a belváros közepén nem folyik le rólunk a naptej.

Himalaya Herbals – Youth Eternity Day Cream

Típus és fényvédelem: Széles spektrumú (UVA- és UVB-sugárzás ellen is védő) kémiai fényvédő, SPF 15.

Állag: Hígabb, krémes állagú.

Tapasztalat felvitelkor: Illata erős, de kellemes, maga a krém könnyen eldolgozható, gyorsan beszívódik a bőrbe, egy darabig azonban még érezhető réteget képezett rajta.

Erőssége: Könnyen lehetett rá sminkelni, tartósságát ez nem befolyásolta, igaz, napközben igényelt egy kis plusz púderezést a bőröm, hogy ne csillogjon ki. A fényvédelme alapján elsősorban hétköznapi, városi fényvédőnek tudom elképzelni.

Extra: Az ígéretek szerint csökkenti a pigmentfoltokat, a havasigyopár-kivonat antioxidáns hatású, továbbá a woodfordia, mirtusz rózsa és a cipadessza segíti a bőr öregedésgátló mechanizmusait.

Mire figyelj: Óvatosan kell bánni a tubussal, ugyanis nagyon sok krémet lehet egy nyomással kinyomni, emiatt a csomagolása nem túl praktikus. Sminkelés előtt érdemes várni 10-15 percet, hogy rendesen beszívja az arcbőrünk.

Clarins – Zselés állagú napozóolaj (SPF 30)

Típus és fényvédelem: Széles spektrumú (UVA- és UVB-sugárzás ellen is védő) kémiai fényvédő, SPF 30.

Állag: Géljellegű, picit olajos, hígabb.

Tapasztalat felvitelkor: Nagyon könnyen felszívódik, és jóleső hidratáltságérzete lesz tőle az arcnak.

Erőssége: Nem csillogott, észre sem veszed, hogy rajtad van. Úgy működik, mint egy hidratáló krém, nagyon könnyed.

Extra: A tájékoztatója alapján Sun Filter Complex-tartalmú, vagyis a legkiválóbb organikus filtereket tartalmazza, továbbá Sun Plant Complex hatóanyagának köszönhetően – ami egy növényi alapú formula – segít megelőzni az idő előtti bőröregedést és dehidratációt, amit az UVA-sugarak okoznak.

Mire figyelj: Mivel könnyen beszívja az arc, és érzetre szinte teljesen eltűnik, vízparton érdemes nem elfeledkezni róla, hogy időnként újra kenjük.

APIVITA – Suncare Sensitive Face Cream Chamomille & 3D Pro-algae

Típus és fényvédelem: Széles spektrumú (UVA- és UVB-sugárzás ellen is védő), elsősorban kémiai, de fizikai fényvédő összetevőt is tartalmazó készítmény, SPF 50.

Állag: Híg, tejszerű az állaga.

Tapasztalat felvitelkor: Nagyon könnyen felvihető és adagolható, szinte azonnal felszívódik, és tapintásra, illetve érzetre is nagyon kellemes lesz utána az arcbőröm. Azonnal puhává változtatta a száraz arcbőrömet, és nem képzett felesleges réteget.

Erőssége: Nagyon kényelmes volt viselni, nincs illata, így egyáltalán nem irritálja az érzékeny bőrt.

Extra: 79 százalékban természetes alapanyagú, hypoallergén, illatmentes.

Mire figyelj: Ha alapozó alá szeretnénk kenni, érdemes egy zsírosabb alapozót vagy BB krémet használni, hogy jobban el lehessen oszlatni az arcon. Megszokott alapozómat nehézkesebb volt egyenletesen eldolgozni.