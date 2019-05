Hollywoodban menő lett a mellbimbóvillantás – a férfiak körében

Hol van már a sármos Sean Connery, George Clooney vagy Brad Pitt, akik talpig öltönyben is képesek voltak (na jó, most is képesek) lemosolyogni a bugyit a csajokról. A mai fiatal Hollywood-i sztárgeneráció egészen más utakon jár, ha arról van szó, miként hívják fel magukra a figyelmet és nyűgözzék le rajongóikat egy-egy eseményen: áttetsző blúzokat viselnek, a csajok pedig elalélnak a sejtelmesen áttűnő mellbimók láttán. De tényleg.

A One Directionnel hírnévre tett Harry Styles az idei MET-gálán játszotta el mindezt, mikor zsabós blúza láttatni engedett mindent, ami alatta lapult, a különböző beszámolók alapján pedig az eseményre odasereglett tinilányok fülsiketítő ovációval kommentálták nem mindennapi megjelenését.

Most pedig itt van a következő incidens, ezúttal az új Heath Ledgerként is emlegetett ausztrál származású szívtipró, Cody Fern villantotta meg bájait az Amerikai Horror Sztori nyolcadik évadának bemutatóján. Igaz, egy férfi felsőtest látványa más elbírálás alá esik, mintha egy nőiről lenne szó, az kétségtelen, hogy csipkék alól sejtelmesen előbukkanni mégiscsak női mellek szoktak – esetenként a vakuk fényében is.

Cody Fern az Amerikai Horror Story bemutatóján Los Angelesben (Fotó: Jean Baptiste Lacroix/Getty Images)

Az Amerikai Horror Sztori sármos sztárja mindenesetre bevállalta, a feminin vonásokat pedig csak erősítette cipője, ami a Margiela divatház ikonikus magassarkúja, a tevepata formájú Tabi cipő volt és persze a füstös szemsmink is. A rajongók pedig ismét odáig voltak, amiről az instás oldalán megosztott fotó alatti kommentek is árulkodnak.