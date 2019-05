Hat népszerű ruhamárka boltjába látogattunk el azzal a céllal, hogy pár év múltán ismét leteszteljük, milyen állapotban vannak a próbafülkék. Kuponmentes, átlagos hétköznap jártuk körbe az üzleteket, így óriási pozitívum volt, hogy sehol sem kellett várni, ráadásul a fülkék sem voltak tele (mindenhol) mások által otthagyott ruhákkal. A legfőbb tapasztalat, hogy az árszínvonal nem jelent automatikusan makulátlan terepet, bár sokat nyom a latban – de nézzük a részleteket.

Peek & Cloppenburg

galéria Összes kép (3) megnézem Nagy próbafülketeszt: mindent felmértünk a fényektől a tisztaságig Peek & Cloppenburg (Fotó: Neményi Márton) Még több + Peek & Cloppenburg (Fotó: Neményi Márton) Még több + Peek & Cloppenburg (Fotó: Neményi Márton) Még több +

Méret: átlagos méretű próbafülkék voltak az üzletben, elfért minden batyum, de a gyereket már lehet, hogy az apjára bíznám, két főre szűkös a hely.

Tisztaság: a padló tiszta, pormentes volt, nadrágpróba esetén sem ódzkodtam volna cipő nélkül ácsorogni rajta, ellenben a sötétkékre dizájnolt falakra már ráfért volna egy festés.

Felszereltség: a fémhokedli igazán menő volt, ellenben kevés volt az akasztó, és nem volt kijelölt hely, ahová próba után a ruhát lerakhattam volna. Emiatt másik fülkékben találtunk is árván maradt ruhákat.

Fények: több lámpa is volt a plafonon, a megvilágítás mégsem volt szerencsés. A felülről érkező fény szépen rávilágított a szem alatti karikákra, a szórt fény hiányától beesettebb volt az arcom, az orron és a homlokon pedig éles, hangsúlyos csillogás látszott, miközben a sötét falak miatt egyáltalán nem volt világos érzet a fülkében.

Mohito

Méret: már a folyosó is kellemesen tágas volt, maga a próbafülke pedig határozottan nagy, modern és dizájnos. Itt elképzelhető, hogy csúcsidőszakban sem kell tolongani, és 8-10 ruhával felpakolva is kényelmesen ellehetünk, akár a kisgyerekünkkel is, ha magunkkal visszük vásárolni.

Tisztaság: mind a padló, mind pedig a falak tiszták, kallódó porcicáknak nyoma sem volt.

Felszereltség: akasztók helyett ruhatartó sínt szereltek fel, ami pozitív, ha sok ruhát viszünk be próbálni. A szokásos kisszék innen sem hiányzott, a függönyt megfelelően el lehetett húzni, nem tátongtak rések a széleknél.

Fények: a megvilágítás sajnos itt sem volt szerencsés, a felülről érkező hideg fény mindent kiemelt, amit nem kellett volna. Ruhapróbánál, ahol bizony esetenként lekerül a textil, nem jó ómen. Az összhatáson nem segített a tükör mögötti szórt világítás sem, ez inkább csak dekorációként szolgált.

Bershka

Méret: átlagosnál picit nagyobb, tehát egy személynek megfelelő méretű volt a próbafülke.

Tisztaság: inkább csak közepes, a földön bizony voltak cérnaszálak és szöszök szép számmal, ami, tekintve, hogy nyugalmi időszakban szemléztünk, nem túl örömteli.

Felszereltség: Semmi fakszni, tükörfal, hokedli, szürke függöny. Mondjuk úgy, minimalista. Pozitívum, hogy a próbafülkéknél volt lerakodópult és eladó is, akinek visszaadhattam a felesleges ruhadarabokat. Emiatt mi, vásárlók sem voltunk igénytelenek, és nem gyűlt fel a felesleges ruha a próbafülkékben.

Fények: jobb volt a helyzet, mint az előző helyeken. Több fényforrás volt, melyek fényét ráadásul szépen szórták a fehér válaszfalak. Hiába, ennyit számít, hogy egy fülke világos.

Massimo Dutti

galéria Összes kép (3) megnézem Nagy próbafülketeszt: mindent felmértünk a fényektől a tisztaságig Massimo Dutti (Fotó: Nemény Márton) Még több + Massimo Dutti (Fotó: Nemény Márton) Még több + Massimo Dutti (Fotó: Nemény Márton) Még több +

Méret: tágas, extra igényesen berendezett próbafülkék voltak, a legszebbek, melyekhez aznap szerencsém volt.

Tisztaság: tökéletes tisztaság fogadott, még a vastag padlószőnyegen sem voltak koszfoltok, ami igazán példás.

Felszereltség: a minőségi berendezés megérdemli, hogy újfent említést kapjon, még pici kép is volt az öltöző falán. Egy kis dorgálás azonban jár, akasztóból ugyanis csak kettő volt, és a függönnyel is dolgozni kellett, mire résmentesen behúztam, továbbá ruhalerakó pult vagy állvány itt sincs, ahová kulturáltan lepakolhatjuk a felesleges ruhadarabokat.

Fények: hiába az exkluzívan berendezett próbafülke, a fények itt voltak a legrosszabbak. Egyetlen éles spotlámpa dolgozott felülről, egyébként a szürke, szövetborítású fal miatt meghitt félhomály uralkodott. Értem, hogy a visszafogottabb világítás luxust sugall, de szerintem nincs ember, aki tetszene magának ebben a fülkében.

H&M

Méret: a próbafülkék méretére senkinek nem lehet panasza, az alapméretű is kellően nagy volt, az akadálymentes változat pedig csaknem a duplája. A fülkék tágasságát a világos falak is erősítették.

Tisztaság: megfelelő volt a tisztaság, semmi sem volt poros, szöszös, a fülkék általános állapota is rendben volt, nem voltak lelakottak.

Felszereltség: az oldalsó plusz állótükörért nagy piros pont jár, segítségével hátulról is láthatjuk magunkat a ruhában, ami egy nadrág esetén nem elhanyagolható szempont. Kellő mennyiségű akasztó állt rendelkezésre, és a fülkesor elején lerakodópult is volt a felesleges darabok számára. A függöny záródását elleshetné a többi márka is, itt aztán nincs semmilyen rés kétoldalt. Kallódó ruhák egyik fülkében sem voltak, csak remélni tudjuk, hogy ez a csúcsidőszakban is így van – bár a dolog nem annyira a ruhaüzlet munkatársain, sokkal inkább rajtunk, vásárlókon múlik.

Fények: Egyedül a H&M találta el a jó próbafülkefényt. A két szórt fényű állólámpa egyenletesen világít meg mindent anélkül, hogy hangsúlyozná a bőrhibákat. A ruha is így látszik a legszebbnek.

F&F

Méret: a próbafülkék méretére egyáltalán nem lehet panasz, két felnőtt is vígan elfér.

Tisztaság: rendben volt minden, látszott, hogy rendszeresen takarítják. Nem voltak porcicák, sem koszfoltok.

Felszereltség: mondjuk úgy, hogy a funkcionalitásra mentek rá. Volt ülőke, kellő mennyiségű akasztó is, méretes tükör a falon, csak az összhatás volt fapados. Igaz, a kifli- és a tejvásárlás közötti ruhapróbához tökéletesen elegendő ennyi is. A nehezen záródó és annál is nehezebben nyíló ajtót azért megszerelhetnék.

Fények: a Tesco ruhaszekciója a legőszintébb: annyira egyszerűre vették, hogy egyáltalán nincs is fény, csak annyi, amennyi beszivárog az áruház neonjaiból. Vicces, hogy pont emiatt egészen elfogadható az eredmény, hiszen csak a fehér falak által derített, lágy fény világít. A jellegzetes neonárnyalat miatt persze inkább ne itt készítsük el életünk szelfijét.