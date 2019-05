Így pakolj be minden kozmetikumot az előírt zacskóba, ha repülővel utazol!

Nemrég nagy élményben volt részem: hosszú kihagyás után külföldre utaztam, ráadásul repülővel. Mi több, ez volt az első alkalom, hogy kizárólag kézipoggyászt vittem magammal: egyrészt, mert olcsóbb, másrészt három-négy napra tényleg bele lehet pakolni minden váltóruhát a minibőröndbe is. Egyetlen kritikus pontja volt csak a nagy utazásnak: hogyan fognak a kozmetikumaim elférni egyetlen 20×20-as zacskóban?

1 liter A repülők feldélzetére szigorúan csak visszazárható, átlátszó, maximum 20×20 cm-es nejlonzacskóban lehet felvinni folyadékot, vagyis ebben kell minden tisztálkodószernek is elférnie. Űrtartalomra ez mindössze 1 liter, és az is elő van írva, hogy egy üveg/tégely mérete nem lehet nagyobb 1 decinél – mint kiderült, ez utóbbi a legkisebb probléma.

Ne érezze senki spoilernek, de elárulom, belefértek, bár kellett hozzá némi előkészület, nem beszélve a zacskókrízis megoldásáról, amivel az utolsó pillanatban szembesültem. Hogy nektek könnyebb legyen a dolgotok, íme a tapasztalataim, miként tudjátok magatokkal vinni piperepolcotok tartalmát egy repülős útra.

1. Készülj fel, amennyire csak lehet!

A teljes arzenált nyilvánvalóan esélytelen elpakolni, egy hosszú hétvégére azonban kevesebb pipere is elég, ha előkészülünk mindennel, amivel csak lehet. Indulás előtt mossunk hajat, hámlasszunk, szérumozzunk, szőrtelenítsünk, manikűrözzünk, és máris jelentős mennyiségű kozmetikumot nélkülözhetünk.

2. Must-have lista

A maradékot vizsgáljuk át szigorúan: mi az, ami nem fáj, ha itthon marad (ezekről egyből mondjunk is le), és mi az, ami nélkül egy tapodtat sem tennénk? Az arcszérumok, esszenciák, arcmaszkok és társaik tipikusan olyanok, amiket pár napra nyugodtan nélkülözni tudunk, ellenben jól bevált arckrémünktől, alapozónktól, mindent bíró dezodorunktól lehet, hogy nem szívesen távolodunk el. Ezeket tegyük egyből külön mint piperezacskónk fix elemeit (és essünk át az első sokkon, látva, mennyire kevés dolog fér el a tasakban).

3. Hagyd otthon!

A tusfürdő a legtöbb szállodában és hostelben már alapfelszereltség, de gyakori, hogy sampont, sőt testápolót is bekészítenek a szobába, így ezeket akár otthon is hagyhatjuk. Készítsünk oda helyettük inkább egy pici kézkrémet – én nem tettem, de utólag már látom, jobb lett volna.

4. Minik és minibbek

Gondoljuk át, milyen kozmetikumokra lehet szükségünk valamilyen formában, és keressük meg a létező legkisebb kiszerelést belőlük – ami minőségre is elfogadható alternatívát jelent. Ilyenkor nyernek értelmet a magazinokhoz, vásárlásokhoz kapott termékminták, a pici tasakos kozmetikumok ugyanis tökéletesen utazóbarát kiszerelésnek számítanak. Egy arckrémminta simán elég egy alkalomra, de én például ilyen formában tettem oda tusfürdőt is, biztos ami biztos alapon.

A drogériákban és parfümériákban végül beszerezhetjük a hiányzó dolgokat: minifogkrémet, utazóméretű arclemosót, sőt parfümminta híján kedvenc illatunkat is magunkkal vihetjük, léteznek ugyanis feltölthető parfümös üvegcsék, amelyekbe bármilyen illatból áttölthetünk pár millilitert. A tusfürdőkre visszatérve, ha mindenképp vinnénk hazait, tegyünk oda inkább egy miniszappant: egy egész kicsike darab is bőven elég, és szinte semmi helyet nem foglal.

5. Sminkminimum

A tisztálkodáson felül ne feledkezzünk meg a sminkcuccokról sem – már ha sminkelünk. Ezeknek épp úgy kell a hely, öt-hat termék pedig vígan összejön belőlük is. Városnézésre, kirándulásra persze nem feltétlenül kell full sminket feltenni, szemfestékpaletta helyett elég lehet egy-két mono szemhéjpúder, rúzsból vigyünk „mindig jó” árnyalatot, arcárnyalókból pedig valami nagyon kompakt típust, ami pici, de benne van minden szín, ami kell. Ha van mintatermék otthon, nagyon jól jöhet, nekem egy mini-szempillaspirál tágította tovább lehetőségeim határát.

6. Zacskózz, de mibe?

Bár a reptéren is beszerezhetjük a megfelelő nejlonzacskót, érdemes már előre gondoskodni róla, hogy ne a beszállás előtt derüljön ki: a fele cucctól meg kell válni. Travel size, üres flakonokkal felszerelt tasakokat a legtöbb drogériában beszerezhetünk, de tapasztalatból írom, felesleges. Egyrészt a utazóméretű termékeknek és mintáknak köszönhetően a bekészített flakonokra semmi szükség – jómagam például egyedül a micellás vizemből öntöttem át, de utólag meggondolva azt kell mondanom, a patikában olcsóbban is kaptam volna egy üres miniflakont, mint amibe a hasztalan szett került. Ráadásul a flakonok egydecisek, vagyis a maximális megengedett méretben készülnek, csakhogy nincs az a kozmetikum, amiből ilyen sokra lenne szükség, akkor pedig minek foglalná a helyet?

A zacskó önmagában is teljes kudarc volt: indulás előtti napon szétvált a perforálásnál, így rohanhattam a drogériába B-verzió után kutatni. Végül azonban ebből született meg az ideális megoldás: mint kiderült, a gagyi tasakom árának töredékéért kapható tízes szett visszazárható fagyasztós zacskó, ami pont a megengedett méret (ezt a gyengébbek kedvéért a csomagolásán is feltüntetik), ráadásul hibátlan minőségű. Ha most utaztok, ezt keressétek!

Tapasztalatok

Összegezve és átgondolva utazásomat, kevés ponton változtatnék az úti szettem tartalmán. Tusfürdőt tényleg nem vinnék, még tasakosat sem, a micellás vizemnek pedig keresnék kisebb flakont, és egész biztos, hogy a fagyasztós zacskókat kapnám újra elő. Készítenék azonban oda egy picike kézkrémet, és felkutatnám a létező legkisebb hidratáló arcpermetet is, a repülőgép levegője ugyanis tényleg nagyon szárítja a bőrt. Minden más maradna, számomra így volt megfelelő.