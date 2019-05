Retus nélkül jelent meg Ashley Graham bikinis fotója

Ashley Graham modellnek elege van a plus size jelzőből, és valljuk be, a lekövérezés eme politikailag korrekt formáját joggal is kéri ki magának, mint ahogyan azt is, hogy rendre túlhúzzák a retust a fotóin. Épp ezért legalább saját instás oldalán gondoskodik róla, hogy a világ a valódi Ashley-t ismerje meg: a MET-gála afterpartijáról egy combvillantós fotóval jelentkezett be, amelyen narancsbőre minden rezdülése látható volt, most pedig legutóbbi posztja szerint a mexikói nyaralást várja falatnyi bikinijében.

A szexi ruhadarab épp csak takar valamit a modell testéből, combjait például egyáltalán nem, így ismét láthatjuk: Ashley valóban vállalja a striákat és gödröcskéket. És miért is ne tenné?